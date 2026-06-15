EQS-News: Zum Auftakt der Eurosatory stellt Sopra Steria die zehn Trends vor, die die Bereiche Verteidigung, Sicherheit und Raumfahrt in Europa prägen

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Zum Auftakt der Eurosatory stellt Sopra Steria die zehn Trends vor, die die Bereiche Verteidigung, Sicherheit und Raumfahrt in Europa prägen



15.06.2026 / 08:05 CET/CEST

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Zehn Trends, eine Überzeugung: In einem „Krieg der Sättigung" wird die Überlegenheit nicht mehr allein durch die teuersten Waffen errungen, sondern durch Verarbeitungsgeschwindigkeit, Daten und intelligente Masse.

PARIS, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich der Eröffnung der Eurosatory 2026 und vor dem Hintergrund einer sich rasch wandelnden geopolitischen Lage veröffentlicht Sopra Steria, ein bedeutender Technologiekonzern in Europa, sein Trendbuch „Defence, Security & Space", in dem die Veränderungen beleuchtet werden, die die europäische Verteidigung neu gestalten.

Der rote Faden: In einem „Krieg der Sättigung" misst sich Überlegenheit nicht mehr an der Leistungsfähigkeit von Plattformen und Software, sondern an der Fähigkeit, schneller als der Gegner zu entscheiden und zu handeln. Für die Streitkräfte, Behörden und die Industrie Europas ist strategische Autonomie kein fernes Ziel mehr: sondern zu einer unmittelbaren operativen Notwendigkeit geworden.

Warum gerade jetzt: Der strategische Wert hat sich verschoben

In der Ukraine wie auch in der Levante zerstören Drohnen, die nur wenige tausend Euro kosten, Ausrüstung im Wert von Millionen, und Software, die innerhalb weniger Wochen aktualisiert wird, gewinnt die Oberhand über Systeme, die für eine Lebensdauer von zwanzig Jahren ausgelegt sind. Die von Sopra Steria zusammengestellten Zahlen untermauern diesen Wandel: 417 Milliarden US-Dollar als weltweite Kosten der Desinformation (15 Prozent des französischen BIP), ein Verhältnis von 1 zu 20 zwischen einer Angriffsdrohne und der zu ihrer Abwehr abgefeuerten Rakete, 70 bis 80 Prozent der ukrainischen Verluste, die durch Drohnen verursacht wurden, sowie 800 Milliarden Euro an Kapazitätsbedarf, der im „Readiness 2030"-Plan der Europäischen Kommission ermittelt wurde.

Das Trendbuch identifiziert zehn Trends, die sich um drei Leitlinien gruppieren:

Sättigung überwachen und ausgleichen Den Krieg gewinnen, bevor er beginnt: Handeln Sie im Informationsbereich

Stärkung der Luftverteidigung durch Maßnahmen zur Abwehr von Drohnen

Europa mit einer Weltraumverteidigungsfähigkeit ausstatten

Militärische Operationen in mehreren Einsatzgebieten koordinieren Schneller als der Gegner handeln Entwicklung einer souveränen, sicheren und vertrauenswürdigen Verteidigungs-KI

Daten im operativen Geschäft nutzen und weitergeben

Mit Quantum von der Erkundung zur Umsetzung Langfristig aufbauen und erneuern Strategische Tiefe wiederherstellen

Drohnen in großem Umfang in den Kampfeinsatz integrieren

Entwicklung neuer Modelle für Innovationen im Verteidigungsbereich

Diese Trends spiegeln wider, was sich derzeit an den Einsatzorten bereits abspielt. Die einzige Frage, die noch offen bleibt, ist die nach dem Tempo.

Wie behält man den Vorsprung?

Die Antwort liegt weniger in einer Auflistung von Technologien als vielmehr in der Fähigkeit, Systeme, Daten und Akteure miteinander zu vernetzen […]

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Medienkontakt: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

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