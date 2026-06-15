EQS-NVR: EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: EDAG Engineering Group AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.06.2026 / 15:33 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|15.06.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|37500000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EDAG Engineering Group AG
|Schlossgasse 2
|9320 Arbon
|Schweiz
|Internet:
|ir.edag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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