EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
dpa-AFX · Uhr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU hat die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Vertreter beider Seiten starteten am Abend in Luxemburg offiziell die Gespräche zum ersten Themenblock, wie ein Sprecher des Rates der Mitgliedstaaten der Deutschen Presse-Agentur sagte./aha/DP/stw
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