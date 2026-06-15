EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU hat die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Vertreter beider Seiten starteten am Abend in Luxemburg offiziell die Gespräche zum ersten Themenblock, wie ein Sprecher des Rates der Mitgliedstaaten der Deutschen Presse-Agentur sagte./aha/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weggestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen