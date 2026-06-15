Eurozone: Industrieproduktion steigt wie erwartet leicht

dpa-AFX · Uhr
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im April leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.

Im Vormontag war die Fertigung stärker gestiegen als zunächst ermittelt. Eurostat hat die erste Schätzung nach oben revidiert, sodass sich ein Wachstum um 0,4 Prozent ergibt, nachdem zunächst nur eine Zunahme der Produktion um 0,2 Prozent ermittelt worden war.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion im April um 0,3 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

Bei den wichtigen Untergruppen der Industrieproduktion zeigte sich eine unterschiedliche Entwicklung im Monatsvergleich. Während die Produktion von Vorleistungs- und Konsumgütern jeweils gestiegen ist, ging sie bei Investitionsgütern und im Energiesektor zurück./jkr/stk

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