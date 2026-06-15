Ferrari: Morgan Stanley stuft auf Kaufen

Abverkauf war übertrieben

Das neue Viertürer-Modell Luce stieß bei Erstkommentaren auf harte Kritik — das führte zu einem deutlichen Kursrückgang. Dieser Abverkauf erscheint übertrieben, weil der Kernbereich des Sportwagen-Geschäfts weiter intakt bleibt. Die Restwerte für Hybrid-Modelle stabilisieren sich und stützen die Nachfrageerwartungen.

Ferrari hatte zuletzt bei 500 Euro notiert. Das Ziel von 380 Euro ist deshalb keine aggressive Wette, sondern eine Rückkehr zu charttechnisch plausiblen Niveaus.

Chart: Inverse SKS gibt Signal

Die Nackenlinie der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation wurde bereits durchbrochen. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über das letzte Zwischenhoch bei 375 Euro, liefert die Chartbewegung von Hoch zu Tief ein Kursziel von rund 380 Euro — exakt deckungsgleich mit dem Morgan-Stanley-Ziel.