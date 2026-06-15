Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.06.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Addex Therapeutics
|Bericht 1. Quartal 2026
|Calavo Growers
|Bericht 2. Quartal 2026
|Coda Octopus Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|Dave & Buster's
|Bericht 1. Quartal 2026
|Domo B
|Bericht 1. Quartal 2027
|GOOBIT GROUP AB
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|High Tide
|Bericht 2. Quartal 2026
|IGC Pharma
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|JERASH HLD. (US) DL-,001
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|PowerFleet
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Qudian
|Bericht 1. Quartal 2026
|RF Industries
|Bericht 2. Quartal 2026
|SANBIO CO. LTD.
|Bericht 1. Quartal 2026
|TEKMAR GROUP PLC LS-,01
|Bericht 2. Quartal 2026
|TERRA DRONE CORP. O.N.
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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