Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.06.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Addex TherapeuticsBericht 1. Quartal 2026
Calavo GrowersBericht 2. Quartal 2026
Coda Octopus GroupBericht 2. Quartal 2026
Dave & Buster'sBericht 1. Quartal 2026
Domo BBericht 1. Quartal 2027
GOOBIT GROUP ABBericht Geschäftsjahr 2026
High TideBericht 2. Quartal 2026
IGC PharmaBericht Geschäftsjahr 2026
JERASH HLD. (US) DL-,001Bericht Geschäftsjahr 2026
PowerFleetBericht Geschäftsjahr 2026
QudianBericht 1. Quartal 2026
RF IndustriesBericht 2. Quartal 2026
SANBIO CO. LTD.Bericht 1. Quartal 2026
TEKMAR GROUP PLC LS-,01Bericht 2. Quartal 2026
TERRA DRONE CORP. O.N.Bericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
High Tide
Domo B
Coda Octopus Group
TERRA DRONE CORP. O.N.
RF Industries
PowerFleet
Dave & Buster's
IGC Pharma
TEKMAR GROUP PLC LS-,01
Addex Therapeutics
Calavo Growers
JERASH HLD. (US) DL-,001
SANBIO CO. LTD.
Qudian
GOOBIT GROUP AB

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