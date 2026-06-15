"FT": BBC streicht Hunderte Stellen in der Nachrichtenredaktion

15. Jun (Reuters) - ⁠Die BBC will einem Zeitungsbericht zufolge Hunderte Stellen in ihrer Nachrichtenredaktion streichen. Dies sei der erste Schritt eines umfassenden Personalabbaus bei der britischen Sendergruppe, berichtete die "Financial ‌Times" am Montag unter Berufung auf Insider. Die Maßnahmen sollen demnach in der kommenden Woche angekündigt werden. Die ⁠Abteilungen ⁠des Senders wurden angewiesen, ihre Kosten um etwa ein Zehntel zu senken. Insgesamt dürften rund 2000 Arbeitsplätze wegfallen, um Hunderte Millionen Pfund einzusparen. In der Nachrichtenredaktion arbeitet etwa ein Viertel der mehr als 20.000 ‌BBC-Beschäftigten. Die Sparte beliefert die ‌verschiedenen Sender, Apps, die Website sowie die regionalen Programme der BBC mit Nachrichten.

Die Nachrichtenabteilung werde die Kürzungspläne voraussichtlich als ⁠erste vorstellen, so die "FT". Da die Ausgaben in diesem ‌Bereich größtenteils aus Personalkosten ⁠bestünden, falle der Stellenabbau dort im Vergleich zu anderen Abteilungen überproportional hoch aus. Insider warnten laut der Zeitung, dass die Einschnitte sich auf bestimmte ‌Radiosendungen auswirken und für ⁠das Publikum spürbar sein ⁠dürften. Hintergrund der Sparmaßnahmen sind die in den kommenden Monaten anstehenden Verhandlungen mit der britischen Regierung über die künftige Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Die BBC lehnte eine Stellungnahme laut "FT" ab. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht überprüfen.

(Bericht von Chandni Shah, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)