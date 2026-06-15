Generalversammlung der HBM Healthcare Investments stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung der HBM Healthcare Investments stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

15.06.2026 / 17:13 CET/CEST

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der HBM Healthcare Investments AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Der Verwaltungsratspräsident Hans Peter Hasler und die bestehenden Verwaltungsratsmitglieder Dr. Rudolf Lanz, Mario G. Giuliani, Dr. Stella X. Xu und Dr. Elaine V. Jones wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Die bestehenden Mitglieder der Vergütungsausschusses Mario G. Giuliani, Dr. Stella X. Xu und Elaine V. Jones wurden ebenfalls für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Ausserdem genehmigten die Aktionäre die beantragten Summen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Nebst der Herabsetzung des Aktienkapitals durch die Vernichtung von 125'000 eigenen Namenaktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben wurden, hat die Generalversammlung auch der Ausschüttung einer Dividende von CHF 9.00 pro Aktie zugestimmt. Die Barauszahlung an die Aktionäre erfolgt am 19. Juni 2026 (erster Handelstag ex-Dividende ist der 17. Juni 2026).

Die an der Generalversammlung 2026 gezeigte Präsentation kann auf der Webseite der Gesellschaft unter hbmhealthcare.com/de/investoren/generalversammlung abgerufen werden.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,
andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz
Telefon:+41438887171
Fax:+41438887172
E-Mail:info@hbmhealthcare.com
Internet:https://www.hbmhealthcare.com
ISIN:CH0012627250
Valorennummer:1262725
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2346454
Ende der MitteilungEQS News-Service

2346454 15.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HBM Holdings
HBM Healthcare Invest

Das könnte dich auch interessieren

Kapitalerhöhung
Weltraumkonzern OHB will 500 Millionen Euro einnehmenheute, 13:40 Uhr · dpa-AFX
Weltraumkonzern OHB will 500 Millionen Euro einnehmen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weggestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen