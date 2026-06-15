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Generalversammlung der HBM Healthcare Investments stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu



15.06.2026 / 17:13 CET/CEST





Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der HBM Healthcare Investments AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Der Verwaltungsratspräsident Hans Peter Hasler und die bestehenden Verwaltungsratsmitglieder Dr. Rudolf Lanz, Mario G. Giuliani, Dr. Stella X. Xu und Dr. Elaine V. Jones wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Die bestehenden Mitglieder der Vergütungsausschusses Mario G. Giuliani, Dr. Stella X. Xu und Elaine V. Jones wurden ebenfalls für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Ausserdem genehmigten die Aktionäre die beantragten Summen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Nebst der Herabsetzung des Aktienkapitals durch die Vernichtung von 125'000 eigenen Namenaktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben wurden, hat die Generalversammlung auch der Ausschüttung einer Dividende von CHF 9.00 pro Aktie zugestimmt. Die Barauszahlung an die Aktionäre erfolgt am 19. Juni 2026 (erster Handelstag ex-Dividende ist der 17. Juni 2026).

Die an der Generalversammlung 2026 gezeigte Präsentation kann auf der Webseite der Gesellschaft unter hbmhealthcare.com/de/investoren/generalversammlung abgerufen werden.

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