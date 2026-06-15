Großbritannien folgt Australien: Social Media erst ab 16 Jahren

London, 15. ⁠Jun (Reuters) - Großbritannien will Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Netzwerken verbieten. Zudem soll der Jugendschutz bei Gaming- und Streamingplattformen verschärft werden. Der britische Premierminister Keir Starmer sagte ‌am Montag, Ziel sei es, Kinder im Netz zu schützen und die Macht der großen Technologiekonzerne zu beschränken. "Für ⁠mich ist ⁠ein komplettes Verbot die richtige Wahl", sagte er. Er verspreche sich ein besseres Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Kinder könnten sicherer aufwachsen, hätten mehr Zeit und mehr Freiheiten.

Kinder sollen künftig von Netzwerken wie Instagram, TikTok oder Snapchat ‌ferngehalten werden, bis sie alt genug ‌sind. Starmer kündigte an, zusätzlich Gaming- und Livestreaming-Angebote schärfer zu kontrollieren. Dabei geht es um Chatfunktionen, über die Kinder Kontakt ⁠zu ihnen unbekannten Nutzern aufnehmen können.

"Gibt es eine Situation in ‌der echten Welt, wo Sie ⁠Ihr Kind mit einem Fremden zusammenbringen würden, einem Erwachsenen, über den Sie gar nichts wissen? Nein, und deswegen müssen wir etwas tun", sagte Starmer. Die ‌ersten Schritte hin zu ⁠einem Verbot könne die Regierung ⁠schon jetzt einleiten. Die Regulierung solle bis Jahresende stehen. Das Verbot selbst könne dann im Frühjahr 2027 in Kraft treten.

Großbritannien folgt damit dem Vorbild Australiens, wo seit Dezember ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige in Kraft ist. Seither haben eine Reihe von Ländern angekündigt, ähnliche Schritte zu prüfen.

(Bericht von Sarah Young und Paul Sandle, geschrieben von ⁠Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)