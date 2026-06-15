Berlin, 15. ⁠Jun (Reuters) - Die Reederei Hapag-Lloyd begrüßt die Einigung zwischen den USA und dem Iran und setzt auf eine baldige Normalisierung der Schifffahrt im Persischen Golf. "Die Nachrichten ‌über ein Friedensabkommen klingen ermutigend, und wir freuen uns auf ein Ende aller Kampfhandlungen in der Region", ⁠erklärte ⁠Deutschlands größte Containerreederei am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Nach der mehr als 15-wöchigen Sperrung der Straße von Hormus seien dies gute Nachrichten für den Konzern, die Crews und Kunden. "Wir hoffen, dass ‌Schiffe die Straße von Hormus ‌noch in dieser Woche passieren können." Nach Informationen von vergangener Woche stecken noch vier der über 300 Schiffe ⁠von Hapag-Lloyd im Persischen Golf fest.

Für die Belieferung von ‌Kunden in der Golfregion ⁠ist der Konzern inzwischen wie andere große Reedereien auch auf Alternativrouten ausgewichen. Das Hamburger Unternehmen und auch sein dänischer Kooperationspartner Maersk haben stets ‌betont, für eine ⁠Rückkehr in die Straße von ⁠Hormus müsse die Sicherheit ihrer Crews absolut gewährleistet sein. Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen hatte vergangene Woche in einer Kundenkonferenz gesagt, selbst nach einer Wiedereröffnung der Meerenge werde eine Rückkehr zur vollständigen Normalität nach der monatelangen Blockade mindestens drei Monate dauern.

(Bericht von von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)