IRW-News: ACCESS Newswire: Litum ermöglicht hochpräzise Standortbestimmung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Litum ermöglicht hochpräzise Standortbestimmung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2

Durch die Kombination von ATEX-Zonen-1- und Zonen-2-Eignung mit hochpräzisen Ortungsfunktionen setzen das ATEX Gateway und der ATEX Dualis Tag neue Maßstäbe für eigensichere RTLS in gefährlichen Industrieumgebungen

BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 15. Juni 2026 / Litum, ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Ortungssystemen, hat heute die ATEX-Familie vorgestellt: eine speziell entwickelte Hardware-Suite, bestehend aus dem ATEX Gateway und dem ATEX Dualis Tag. Die ATEX-Familie ist sowohl für Gefahrenbereiche der Zone 1 als auch der Zone 2 zugelassen und wurde entwickelt, um eine Ortungsgenauigkeit im Submeterbereich sowie eine bessere Übersicht in Umgebungen zu bieten, in denen herkömmliche vernetzte Geräte nicht sicher eingesetzt werden können.

Die Markteinführung ist ein bedeutender Fortschritt für Industrieunternehmen, die kritische Anlagen, Geräte, Werkzeuge, Materialien und Personen in Umgebungen verfolgen müssen, in denen explosive Gase, Dämpfe oder brennbarer Staub vorhanden sein können. Durch die Kombination von eigensicherem Design mit Ultra-Wideband (UWB) und Bluetooth Low Energy (BLE) ermöglicht Litum Unternehmen, die Echtzeit-Transparenz auf Bereiche auszuweiten, die bisher nur schwer zu digitalisieren waren, und bietet dabei die Flexibilität, hochpräzise Standortdaten zu liefern, wo Genauigkeit entscheidend ist.

Während viele Industriestandorte bereits RTLS in Lagern, Produktionsbereichen, Außenanlagen und nicht klassifizierten Zonen einsetzen, bleiben explosionsgefährdete Bereiche oft blinde Flecken in der Sichtbarkeit. Standardmäßige vernetzte Geräte sind für diese Umgebungen nicht immer geeignet, was die Sichtbarkeit von Anlagenbewegungen, Gerätenutzung, Werkzeugstandorten und Personalpräsenz in explosionsgefährdeten Zonen einschränkt.

Mit der ATEX-Familie können Industrieteams kritische Anlagen in Echtzeit verfolgen, den Standort von Geräten überprüfen, in Sperrbereichen zurückgelassene Gegenstände identifizieren und Workflows in den Bereichen Wartung, Inspektion und Nutzung unterstützen. Für anlagenintensive Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie, Pharmazie, Bergbau, Energie, Versorgungsunternehmen und Schwerindustrie bedeutet dies eine bessere Kontrolle über einige der anspruchsvollsten Bereiche der Anlage.

Die Litum ATEX-Familie unterstützt Anwendungsfälle wie:

- Verfolgung mobiler Anlagen, Werkzeuge, Ausrüstung, Behälter und sicherheitskritischer Materialien in klassifizierten Bereichen

- Überprüfung, ob Anlagen zur richtigen Zeit in der richtigen Zone vorhanden sind

- Reduzierung des Zeitaufwands für die Suche nach Ausrüstung in explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen

- Unterstützung von Wartungs-, Kalibrierungs-, Inspektions- und Turnaround-Workflows

- Überwachung des Zugangs zu Sperrzonen und der Bewegung von Anlagen/Assets

- Verbesserung der Notfallbereitschaft durch Identifizierung von Anlagen und Personen in bestimmten Zonen

- Ausweitung der Standortinformationen von nicht klassifizierten Bereichen auf Umgebungen der Zonen 1 und 2

Über das Asset-Tracking hinaus kann dieselbe Infrastruktur die Sichtbarkeit der Belegschaft, die Überwachung von Auftragnehmern, die Zonenüberwachung, Workflows zur Zugangskontrolle und die Notfall-Sammelstellenunterstützung unterstützen. In Notfällen können Teams schneller einen Überblick darüber gewinnen, wer sich in einem explosionsgefährdeten Bereich aufhält, wo das Personal zuletzt gesehen wurde und welche Zonen noch geräumt werden müssen.

Die neue Produktfamilie umfasst zwei Kernkomponenten.

Das Litum ATEX Gateway ist eine Infrastrukturkomponente mit hoher Konnektivität, die für zuverlässige Standortberechnung und Datenfluss in ATEX-Zone-1- und Zone-2-Umgebungen entwickelt wurde. Es fungiert als Brücke zwischen RTLS-Geräten und der Litum-Plattform und unterstützt sowohl UWB- als auch BLE-Technologien. Das Gateway verfügt über ein robustes Ex-d-Gehäuse aus Aluminium mit doppelter Gas- und Staubzertifizierung, PoE-Stromversorgung, sicherer Ethernet-Konnektivität und flexiblen Befestigungsmöglichkeiten für Wände, Decken oder Laufstege.

Der Litum ATEX Dualis Tag ermöglicht die genaue Ortung von Anlagen, Ausrüstung und Personal in explosionsgefährdeten Bereichen. Ausgestattet mit hybrider UWB- und BLE-Ortungstechnologie bietet er eine Genauigkeit im Submeterbereich, eigensichere doppelte Gas- und Staubzertifizierungen, ein Gehäuse der Schutzklasse IP67, eine Batterielebensdauer von bis zu fünf Jahren mit austauschbarer Batterie, Manipulationserkennung sowie Over-the-Air-Firmware-Updates.

Mit dieser Markteinführung setzt Litum einen neuen Maßstab für hochpräzises RTLS in explosionsgefährdeten Industrieumgebungen, sagte Ozgur Ulku, CEO von Litum. Die Litum ATEX-Familie bietet eine seltene Kombination aus Zone-1-Zertifizierung, UWB- und BLE-Ortungsfähigkeit sowie RTLS-Integration für Unternehmen, um sowohl Anlagen als auch Mitarbeiter im Blick zu behalten. Unternehmen aus den Bereichen Öl und Gas, Chemie, Pharmazie, Bergbau, Energie, Versorgungswirtschaft und Schwerindustrie können nun unternehmensgerechte Echtzeit-Standortdaten auf Bereiche ausweiten, in denen Standardgeräte nicht sicher betrieben werden können, und so langjährige Sichtbarkeitslücken bei kritischen Anlagen, Ausrüstung und Personen schließen.

Die neue ATEX-Familie von Litum ist ab sofort für Industrieunternehmen verfügbar, die hochpräzise Echtzeit-Standorttransparenz auf explosionsgefährdete und klassifizierte Umgebungen ausweiten möchten.

Für einen genaueren Blick auf die Funktionen der ATEX-Familie, Überlegungen zur Bereitstellung und unterstützte Anwendungsfälle: Häufig gestellte Fragen

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Über Litum

Litum ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Echtzeit-Standortbestimmungssysteme, das Organisationen dabei unterstützt, Sicherheit, Effizienz und Transparenz in komplexen physischen Umgebungen zu verbessern. Mit Lösungen für Industrie- und Gesundheitsbetriebe kombiniert Litum fortschrittliche Standorttechnologien, Unternehmenssoftware und umfassendes Fachwissen zur Bereitstellung, um Teams dabei zu helfen, Personen, Anlagen, Fahrzeuge und Workflows in Echtzeit zu verfolgen. Erfahren Sie mehr unter https://litum.com/.

Kontaktinformationen

Dilge Imer

Marketing Communications Manager

media@litum.com

QUELLE: Litum

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