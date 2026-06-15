IRW-News: High Tide Inc.: High Tide sichert sich Kreditzusage für 40 Mio. CAD an vorrangig besicherten Kreditfazilitäten

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide sichert sich Kreditzusage für 40 Mio. CAD an vorrangig besicherten Kreditfazilitäten

CALGARY, AB, 15. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das hochdynamische, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 5. Mai 2026 bekannt, dass es die Kreditzusage für einen Darlehensvertrag (der Darlehensvertrag) mit der Bank of Montreal (BMO) hinsichtlich neuer vorrangig besicherter Kreditfazilitäten mit einem Nennbetrag von 40 Millionen CAD (die neuen Kreditfazilitäten) erhalten hat. Der Abschluss der neuen Kreditfazilitäten unterliegt weiterhin der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. Nach dem Abschluss werden die neuen Kreditfazilitäten die bestehende vorrangige Kreditfazilität des Unternehmens ersetzen.

Dies ist ein entscheidender Moment für High Tide und spricht Bände über das Ausmaß, die Beständigkeit und die Qualität dessen, was wir aufgebaut haben. Die Fazilität unseres neuen vorrangigen Kreditgebers schlägt sich direkt in wesentlich kostengünstigerem Kapital nieder, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

DETAILS DER TRANSAKTION

Der Darlehensvertrag sieht zwei zugesagte Fazilitäten zu Bedingungen vor, die mit den vom Unternehmen am 5. Mai 2026 bekannt gegebenen Konditionen übereinstimmen:

· eine zugesagte revolvierende Fazilität in Höhe von 25 Millionen $ mit einer Laufzeit von drei Jahren, die zur Refinanzierung des Kredits des Unternehmens bei connectFirst beim Abschluss, für das allgemeine Betriebskapital und Unternehmenszwecke sowie für genehmigte Übernahmen und zulässige Investitionen verwendet werden soll. Der Saldo, der connectFirst geschuldet wird, wird zum Zeitpunkt des Abschlusses voraussichtlich etwas über 6 Millionen $ betragen, wodurch im Rahmen der revolvierenden Fazilität ein verfügbarer Spielraum von fast 19 Millionen $ entsteht.

· Eine zugesagte Kreditfazilität mit verzögerter Ziehung in Höhe von 15 Millionen $ soll zur Refinanzierung der bestehenden zweitrangig besicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von 15 Millionen $ verwendet werden.

Die Mittel im Rahmen der neuen Kreditfazilitäten werden dem Unternehmen nach der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen zur Verfügung gestellt, woraufhin die bestehende vorrangige Kreditfazilität des Unternehmens zurückgezahlt wird. Das Unternehmen wird nach dem Abschluss, der innerhalb von voraussichtlich etwa 30 Tagen erwartet wird, ein weiteres Update bereitstellen.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel ausgerichtete Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 228 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Im Jahr 2025 war das Unternehmen der erste nordamerikanische Cannabis-Anbieter, der eine stationäre Verkaufsstelle in Deutschland eröffnete.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das für den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen aufgebaut wurde. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

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Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind und durch Verweis in dieses Dokument aufgenommen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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