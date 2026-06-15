IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum gibt abgeänderte Vertragskonditionen und finalen Abschluss der Transaktion zur 100%igen Übernahme der polnischen Vermögenswerte bekannt

IRW-PRESS: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum gibt abgeänderte Vertragskonditionen und finalen Abschluss der Transaktion zur 100%igen Übernahme der polnischen Vermögenswerte bekannt

CALGARY, ALBERTA / 15. Juni 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM), (Horizon oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma San Leon Energy eine Vereinbarung zu den geänderten Rahmenbedingungen für die Übernahme der polnischen Tochtergesellschaften Energia Karpaty Zachodnie Sp. Z.o.o und Energia Karpaty Zachodnie z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.K. (zusammen EKZ) geschlossen wurde. Die beiden Tochtergesellschaften sind im Besitz der Konzessionsgebiete Bielsko-Biala und Cieszyn. Das Unternehmen hat die fällige Vergütung, wie nachstehend im Detail beschrieben, an die Firma San Leon Energy bezahlt und letztere hat den vollständigen Erhalt des vereinbarten Betrags auch bestätigt. Nachdem die Vergütung nunmehr vollständig entrichtet wurde, gilt die Transaktion als abgeschlossen.

Dr. David Winter, CEO des Unternehmens, erklärt: Wir sind mit dem Abschluss der Transaktion mit San Leon sehr zufrieden. Die abgeänderten Rahmenbedingungen kommen beiden Unternehmen zugute. Dass die Vergütung zur Gänze in bar erfolgt, entspricht den Bedürfnissen beider Unternehmen und verhindert für Horizon die mit der Emission von Stammaktien verbundene Verwässerung. Die Beendigung der Netto-Gewinnbeteiligung (NPI) wird für Horizon zu einer Steigerung der Gasreserven führen und den Wert der Reserven erhöhen, während die Zahlung der Vergütung die Verschuldung in der Bilanz verringert. Für Horizon ist damit der Weg geebnet, um das enorme Potenzial an Reserven bei Lachowice freizulegen und die Erdgasvorkommen in seiner 1.100 km² großen Liegenschaft in Südpolen zu erschließen. Dadurch kann das Unternehmen auch entscheidende Beiträge zur Verbesserung der inländischen Gasversorgung und zur Steigerung von Polens Energieautarkie leisten.

Ursprüngliche Vertragskonditionen

Die von Horizon und San Leon vereinbarten und im Vorfeld bekannt gegebenen Bedingungen sahen ursprünglich vor, dass Horizon der Firma San Leon bei Abschluss eine Barvergütung in Höhe von 1.080.000 USD (netto) (die Barvergütung) bezahlt, 1.000.000 CAD in Form von Horizon-Aktien (die Aktienvergütung, zusammen mit der Barvergütung die Vergütung) überträgt sowie eine Netto-Gewinnbeteiligung (NPI) von 6 % zusichert. Horizon und San Leon waren ursprünglich übereingekommen, dass San Leon die Konzessionen vor dem Abschluss umwandeln würde. Wegen Verzögerungen bei der Umwandlung hatte sich Horizon dann bereit erklärt, die Verantwortung für den Abschluss der Umwandlung der Konzessionen zu übernehmen. Im Gegenzug wurde von den Vertragsparteien vereinbart, dass die Zahlung der Vergütung von der Umwandlung der Konzession Bielsko-Biaa abhängig gemacht wird. Im Zuge der Umwandlung der Konzessionsgebiete sollten die Konzessionen Bielsko-Biala und Cieszyn an die neue polnische Konzessionsstruktur angepasst und die Konzessionen endgültig auf EKZ übertragen werden. Diese Umwandlungen wurden abgeschlossen und die Konzessionen am 19. November 2024 an EKZ übergeben. Die Zahlung der Vergütung war an eine Reihe zusätzlicher Bedingungen geknüpft, und zwar dass: die Konzessionen umgewandelt werden; die TSX Venture Exchange ihre abschließende Genehmigung erteilt; Horizon ausreichende Mittel zur Entrichtung der Barvergütung beibringen kann; und erforderlichenfalls die Zustimmung der Aktionäre zur Ausgabe von Aktien als Vergütung eingeholt wird.

Abgeänderte Vertragskonditionen

Horizon und San Leon Energy haben sich nunmehr auf die nachstehenden abgeänderten Zahlungsbedingungen geeinigt:

1. Zahlung der finalen Barvergütung in Höhe von 1.600.000 USD.

2. Beendigung der Netto-Gewinnbeteiligung (NPI) von 6 %.

3. Als Gegenleistung für die Beendigung der NPI hat EKZ zugestimmt, San Leon Energy von den Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Bohrung Kety zu entbinden, und sich bereit erklärt, die Liegenschaft, auf der sich die Bohrung Kety befindet, zum Preis von 1 PLN zuzüglich Mehrwertsteuer auf EKZ zu übertragen. Die Bohrung Kety war von San Leon Energy und PgNIG im Jahr 2015 abgeteuft und als Trockenbohrung verschlossen und stillgelegt worden; es entweichen aber nach wie vor minimale Mengen von Methangas aus der Verrohrung. EKZ übernimmt die Verantwortung für die Überwachung der Bohrung, trägt etwaige zukünftige Verbindlichkeiten und sorgt bei Bedarf für die Sanierung des Bohrlochs.

Die Zahlung der Vergütung gilt als per 10. Juni 2026 entrichtet und bringt die Transaktion zwischen Horizon und San Leon Energy zum Abschluss.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon ist auf die Bewertung und Entwicklung von Erdgasreserven und sauberen Energiequellen spezialisiert, um die Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa zu stärken. Das Management und Board von Horizon besteht aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Gas, Wirtschaft und Finanzen, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Quelle: Horizon Petroleum Ltd.

Weitere Informationen:

Dr. David Winter, CEO, +1 403 619-2957, dawinter@horizon-petroleum.com;

Ian Habke, CFO und Vice President Finance, +1 (403) 973-2900, ian.habke@horizon-petroleum.com

Website: www.horizon-petroleum.com

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (im Folgenden zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für zukünftige Betriebsaktivitäten, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Horizon liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten oder erreicht werden werden, würden, könnten oder sollten. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die voraussichtliche Verwendung der Erlöse, den Abschluss des Angebots und die Genehmigung durch die TSX-V beziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen sogar wesentlich abweichen.

Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

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