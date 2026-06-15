IRW-News: J2 Metals Inc.: J2 Metals identifiziert drei neue historische Grubenbaue auf seinem Projekt Sierra Plata im Distrikt Zacualpan-Taxco, Mexiko

IRW-PRESS: J2 Metals Inc.: J2 Metals identifiziert drei neue historische Grubenbaue auf seinem Projekt Sierra Plata im Distrikt Zacualpan-Taxco, Mexiko

Minen El Samano, El Chinicuil und El Cedro Rojo lokalisiert; 53 Gesteinsproben entnommen; polymetallische Sulfidmineralisierung beobachtet

Vancouver, British Columbia - 15. Juni 2026 / IRW-Press / J2 Metals Inc. (TSX-V: JTWO) (OTC: JTWOF) (FWB: OO1) (J2 oder das Unternehmen) freut sich, die Identifizierung von drei historischen Grubenbauen - El Samano, El Chinicuil und El Cedro Rojo - im Rahmen des ersten Feldprogramms auf seinem Projekt Sierra Plata im mexikanischen Bundesstaat Guerrero bekannt zu geben. Die Entdeckungen wurden von Projektgeologen zwischen 19. und 31. Mai 2026 unter der Leitung von Country Manager Carlos Cham gemacht.

Thomas Lamb, CEO von J2, sagte: Das Tempo der Entdeckungen bei Sierra Plata ist genau das, was wir von einem Distrikt mit so viel historischer Produktion und so wenig systematischer moderner Exploration erwartet haben: In den ersten beiden Wochen der Feldarbeiten wurden sechs lange vergessene Grubenbaue identifiziert. Da sich nun 53 Proben im Labor befinden und nur 250 von 2.200 ha kartiert sind, befinden wir uns noch in einem sehr frühen Stadium des Verständnisses von Sierra Plata.

Höhepunkte der Entdeckung

Bis 31. Mai 2026 hat das geologische Team insgesamt sechs historische Grubenbaue innerhalb des Projektgebiets Sierra Plata lokalisiert, von denen drei in dieser Pressemitteilung hervorgehoben werden:

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Abbildung 1: Standort der historischen Grubenbaue innerhalb des Projekts Sierra Plata im mexikanischen Bundesstaat Guerrero. Die hervorgehobenen Minen (El Samano, El Chinicuil und El Cedro Rojo) repräsentieren die drei neuen wiederentdeckten früheren Produzenten, die in dieser Pressemitteilung bekannt gegeben werden.

Mine El Samano

El Samano befindet sich bei den UTM-Koordinaten 421723E / 2058377N und umfasst etwa 5 m an Untertageerschließung in Schwarzschiefer. Eine außerhalb des Mineneingangs vorgefundene Lesesteinprobe wies auf ein Erzgangbruchstück hin, das weißen Quarz, Kalzit und Amethystquarz mit sichtbaren polymetallischen Sulfiden enthielt - ein früher Indikator für eine potenzielle Basismetall- und Edelmetallmineralisierung.

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Abbildung 2: Außerhalb des Eingangs der Mine El Samano vorgefundene Lesesteinprobe, die ein Erzgangbruchstück mit weißem Quarz, Kalzit und Amethystquarz mit sichtbaren polymetallischen Sulfiden zeigt.

Mine El Chinicuil

El Chinicuil befindet sich bei den UTM-Koordinaten 421193E / 2058179N und ist zurzeit eine eingestürzte Mine. Eine vor Ort entnommene Handprobe zeigte einen Quarz-Kalzit-Erzgang mit polymetallischen Sulfiden, was mit der andernorts im Konzessionsgebiet beobachteten Mineralisierungsart übereinstimmt. Das Unternehmen beabsichtigt, die Struktur in zukünftigen Feldprogrammen im Hinblick auf einen sicheren erneuten Zugang neu zu bewerten.

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Abbildung 3: Handprobe vom Minengelände El Chinicuil, die ein Bruchstück eines Quarz-Kalzit-Erzgangs mit polymetallischen Sulfiden zeigt

Mine El Cedro Rojo

El Cedro Rojo befindet sich bei den UTM-Koordinaten 421562E / 2056410N, ist mit Deckgestein überlagert und kann nicht betreten werden. J2 plant, die Grubenbaue zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufzusuchen und die Machbarkeit von sicheren Freilegungen und Probenahmen zu prüfen.

Probenahmen und geologische Kartierungen

Insgesamt wurden 53 Gesteinsproben von den sechs identifizierten Grubenbauen und den umliegenden Oberflächenausbissen entnommen. Zudem wurden an der Oberfläche vier Quarzerzgänge mit einer Eisenoxidmineralisierung identifiziert. Die Laborergebnisse sind noch ausstehend und das Unternehmen wird nach dem Erhalt weitere Kommentare zur Bedeutung der Erzgangstrukturen abgeben.

Die geologische Kartierung umfasst nun etwa 250 von 2.200 ha des Projektgebiets und identifizierte drei ausgeprägte lithologische Einheiten: Kalkstein, Sandstein und Schwarzschiefer. Oxidationszonen wurden ebenfalls kartiert und werden mit den Standorten historischer Grubenbaue und oberflächennahen Erzgangvorkommen korreliert.

Nächste Schritte

Das Feldteam wird systematische Lokalisierungen und Probenahmen historischer Bergbaustrukturen im gesamten restlichen Projektgebiet fortsetzen und gleichzeitig geologisch-strukturelle Kartierungen und Alterationsuntersuchungen vorantreiben. Die vorrangigen nächsten Schritte beinhalten die Neubewertung der abgedeckten Grubenbaue (einschließlich El Chinicuil und El Cedro Rojo) für einen sicheren Zugang, die Entwässerung der zweiten Sohle der Mine El Sabino sowie den Erhalt und die Interpretation geochemischer Analyseergebnisse der 53 bis dato eingereichten Proben.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Graham Giles, P.Geo von J2, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über das Projekt Sierra Plata

Das Projekt Sierra Plata ist ein 2.203 ha großes Silber-, Gold- und Antimonexplorationsprojekt in Zacualpan, einem der historisch bedeutsamsten epithermalen Bergbaugebiete Mexikos. Es umfasst fünf hochgradige, vormals produzierende Minen, die entlang regional ausgedehnter, strukturell kontrollierter Erzgangkorridore liegen. Jüngste Probenahmen aus Halden bei Sierra Plata ergaben Gehalte von bis zu 3.932 g/t AgÄq. Die Mineralisierung ist in quarzdominierten Erzgangsystemen enthalten, die feinkörnigen Sulfide mit damit einhergehendem Gold und Antimon enthalten, was auf ein epithermales System mit ausgeprägter vertikaler Metallzonierung hinweist. Die an der Oberfläche beobachteten Alterationsanhäufungen, Erzgangstrukturen und Metallassoziationen stimmen mit einem oberflächennahen Ausbiss des epithermalen Systems überein, wobei der historische Abbau weitestgehend auf oberflächennahe Sohlen beschränkt war. Das Unternehmen geht davon aus, eine große Anzahl vorrangiger Ziele für Bohrbewertungen identifizieren zu können.

Über J2 Metals Inc.

J2 Metals Inc. (TSX-V: JTWO | OTC: JTWOF | FWB: OO1) ist ein Multi-Rohstoff-Explorationsunternehmen, das Silber-, Gold- und Antimonprojekte mit historischer Produktion oder bedeutsamen Bohrergebnissen in etablierten Bergbaugebieten in Mexiko, Québec und Alaska vorantreibt. Bei Sierra Plata in Zacualpan, Mexiko, einem der historisch produktivsten epithermalen Distrikte des Landes, ergaben die jüngsten Probenahmen auf den Halden Gehalte von bis zu 3.932 g/t AgÄq in fünf vormals produzierenden Silber-Gold-Minen. Die aktiven geologischen Kartierungen und das Bohrgenehmigungsverfahren sind im Gange. Auf dem Projekt Miniac im Abitibi-Grünsteingürtel in Québec wurde bei einer kürzlich abgeschlossenen, 41 km umfassenden OreVision IP-Vermessung vielversprechende Aufladbarkeits- und Resistivitätsanomalien identifiziert, die mit zuvor identifizierten EM-Zielen übereinstimmen, was ein geplantes Phase-II-Bohrprogramm von bis zu 5.000 m auf einem weitestgehend unerprobten, 7 km umfassenden leitfähigen Horizont unterstützt.

Auf dem Projekt Napoleon im Distrikt Fortymile in Alaska, einem produktiven Seifenlager mit bis zu 1 Million oz an historischer Goldproduktion, ergaben Gesteinssplitterproben bis zu 596 g/t Gold, wobei historische Bohrungen von Teck und Kennecott Abschnitte von 8,9 g/t Gold auf 3 m und 0,9 g/t Gold auf 79 m meldeten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Lamb

CEO und Direktor

J2 Metals Inc.

E-Mail:-info@j2metals.ca

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