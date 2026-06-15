EMS-Aktie vor Quartalsbericht

Jabil: Quartalszahlen am Mittwoch — KI-Infrastruktur gibt Takt vor

onvista · Uhr

Jabil berichtet am Mittwoch nach US-Börsenschluss über das abgelaufene Quartal. Die Konsensschätzung liegt bei einem Umsatz von rund 7,2 Milliarden Dollar und einem bereinigten EPS von 2,13 Dollar — ein Anstieg von rund 34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Treiber: Rechenzentrums-Hardware und KI-Infrastruktur.

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KI-Infrastruktur überlagert schwächere Consumer-Segmente

Jabil profitiert direkt vom Rechenzentrum-Boom. Das Unternehmen fertigt Kühlsysteme, Servergehäuse und Netzwerkkomponenten für große KI-Infrastrukturprojekte. Apple hat einen Teil seiner Produktionsvergabe reduziert, was im Consumer-Segment Druck erzeugt hat — doch dieser Rückgang wird vom KI-Bereich mehr als kompensiert.

Für das Gesamtjahr erwartet Jabil einen freien Cashflow von über einer Milliarde Dollar bei einem Umsatz von rund 28 Milliarden Dollar. Das Verhältnis von freiem Cashflow zu Marktkapitalisierung ist attraktiv.

Chart: Ausbruch aus der Korrektur noch ausständig

Die Aktie hat seit ihrem Hoch rund 30 Prozent korrigiert, bevor sie sich stabilisiert hat. Das Niveau um 120 Dollar hat sich als Unterstützung etabliert. Ein überzeugender Ausbruch über 140 Dollar würde die Chartstruktur verbessern. Die Quartalszahlen am Mittwoch sind der nächste Katalysator — ein starker Bericht könnte die nötige Energie für diesen Ausbruch liefern.

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