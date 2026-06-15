KI-Infrastruktur überlagert schwächere Consumer-Segmente

Jabil profitiert direkt vom Rechenzentrum-Boom. Das Unternehmen fertigt Kühlsysteme, Servergehäuse und Netzwerkkomponenten für große KI-Infrastrukturprojekte. Apple hat einen Teil seiner Produktionsvergabe reduziert, was im Consumer-Segment Druck erzeugt hat — doch dieser Rückgang wird vom KI-Bereich mehr als kompensiert.

Für das Gesamtjahr erwartet Jabil einen freien Cashflow von über einer Milliarde Dollar bei einem Umsatz von rund 28 Milliarden Dollar. Das Verhältnis von freiem Cashflow zu Marktkapitalisierung ist attraktiv.

Chart: Ausbruch aus der Korrektur noch ausständig

Die Aktie hat seit ihrem Hoch rund 30 Prozent korrigiert, bevor sie sich stabilisiert hat. Das Niveau um 120 Dollar hat sich als Unterstützung etabliert. Ein überzeugender Ausbruch über 140 Dollar würde die Chartstruktur verbessern. Die Quartalszahlen am Mittwoch sind der nächste Katalysator — ein starker Bericht könnte die nötige Energie für diesen Ausbruch liefern.