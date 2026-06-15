Kritik an Angriff auf historisches Kloster in Kiew

- von Pavel ⁠Polityuk und Anna Voitenko

15. Jun (Reuters) - Bei einem der schwersten russischen Luftangriffe auf Kiew seit Wochen ist das fast 1000 Jahre alte Höhlenkloster Petscherska Lawra schwer beschädigt worden. International stieß der Angriff auf das Unesco-Weltkulturerbe auf scharfe Kritik. Russland wies die Verantwortung für den Beschuss und die Schäden an dem historischen Kloster in der ukrainischen Hauptstadt am Montag ‌zurück. Vielmehr sei eine US-Luftabwehrrakete vom Typ Patriot in dem Kloster eingeschlagen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Insgesamt kamen bei den Angriffen auf die Ukraine in der Nacht zehn Menschen ums Leben, fünf davon in ⁠Kiew.

"Ein russischer Angriff ⁠auf die Kiewer Petscherska Lawra hat die Mariä-Entschlafens-Kathedrale in Brand gesetzt – eine Kirche, deren Geschichte bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Und dies ist eines der bislang schwersten Verbrechen Russlands gegen die christliche Kultur", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X. "Das ist ein Angriff auf unsere Geschichte", sagte er später bei einem Besuch der Anlage. Er sagte den Wiederaufbau zu. Europäische Politiker verurteilten den Angriff auf das Kloster. Er sei gleichbedeutend mit ‌einem Bombardement der Kathedrale Notre-Dame in Paris, sagte der französische Außenminister ‌Jean-Noel Barrot. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach von einem Kriegsverbrechen.

Russland wies die Verantwortung für die Schäden an dem 1051 gegründeten Kloster zurück und erklärte, die Anlage sei von einer US-Flugabwehrrakete vom Typ Patriot getroffen worden. Selenskyj zufolge handelte es sich ⁠jedoch um eine russische Drohne. Bei den Angriffen auf die Hauptstadt wurden nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ‌fünf Menschen getötet und 34 verletzt. In der zweitgrößten Stadt ⁠Charkiw starben nach Angaben des Innenministeriums fünf Menschen, darunter vier Rettungskräfte. Das ukrainische Militär teilte mit, Russland habe in der Nacht 70 Raketen und 611 Drohnen abgefeuert. Ein Großteil davon sei abgefangen worden. Probleme bereiteten jedoch ballistische Raketen, von denen nur 15 von 34 hätten abgefangen werden können.

Auch ‌auf russischer Seite gab es zivile Opfer. Bei einem ukrainischen ⁠Drohnenangriff auf die südlich von Moskau gelegene Industriestadt ⁠Tula wurden nach Angaben des dortigen Gouverneurs drei Menschen getötet, darunter ein einjähriges Kind. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Industrie- und Energieanlagen verstärkt. In der Nacht traf sie zudem zwei Brücken, die die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit den von Moskau kontrollierten Gebieten verbinden.

Die Angriffe fallen in eine Phase verstärkter diplomatischer Bemühungen. Am Abend kommen im französischen Evian die Staats- und Regierungschefs der G7 zu einem dreitägigen Gipfel zusammen. Selenskyj hatte am Sonntag nach eigenen Angaben mit US-Präsident Donald Trump über Wege zur Beendigung des seit mehr als vier Jahren andauernden Krieges gesprochen. Selenskyj hat direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten ⁠Wladimir Putin unter Einbeziehung der USA und Europas vorgeschlagen. Putin lehnte jedoch ab.

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