Fast-Food-Aktie

McDonald's: Red Bull als neuer Partner im Energydrink-Boom

onvista · Uhr

McDonald's kooperiert in den USA mit Red Bull und beginnt damit, Energydrinks in seinen Restaurants anzubieten. Der Schritt passt zur Strategie, jüngere Konsumenten anzusprechen und vom Wachstumsmarkt Energydrinks zu profitieren. Die Aktie kämpft charttechnisch um die Rückkehr in den langfristigen Aufwärtstrend.

Artikel teilen:

Energydrinks als Wachstumstreiber im QSR-Segment

Der Energydrink-Markt wächst seit Jahren überdurchschnittlich. Konkurrent Starbucks hat mit eigenen Energydrink-Formaten bereits positive Erfahrungen gemacht. McDonald's sichert sich mit Red Bull einen der bekanntesten Markennamen des Segments — ein Signal an jüngere Kunden, die heute häufiger zu Red Bull als zu Cola greifen.

Im ersten Quartal lag der Umsatz leicht unter den Erwartungen, weil Preissteigerungen der Vorjahre die Frequenz gedrückt haben. Die Kooperation mit Red Bull zielt darauf ab, Besuche zu erhöhen, ohne erneut die Preise anziehen zu müssen.

Chart: Erholung nach doppeltem Boden

Die Aktie hat in den vergangenen Monaten eine Bodenbildung vollzogen und kommt von tiefen Niveaus zurück. Die Zone um 285 bis 295 Dollar fungierte dabei als doppelter Boden. Nach dem Rücklauf in diese Zone strebt die Aktie nun wieder nach oben.

Der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt, solange die Unterstützung bei rund 295 Dollar hält. Ein Anstieg über 315 Dollar würde das mittelfristige Bild deutlich verbessern.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
McDonald's

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrt-Aktie
SpaceX: Nach dem IPO kann es nochmal hochgehenheute, 16:31 Uhr · onvista
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Rüstungs-Aktie im Abwärtstrend
Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Frageheute, 16:04 Uhr · onvista
Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Frage
Pharma-Aktie mit UK-Zulassung
Novo Nordisk: Wegovy-Pille startet in Großbritannienheute, 16:02 Uhr · onvista
Novo Nordisk: Wegovy-Pille startet in Großbritannien
KI-Chip-Aktie
Für Nvidia kann China wieder zum Hebel werden12. Juni · onvista
Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weggestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen