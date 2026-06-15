Energydrinks als Wachstumstreiber im QSR-Segment

Der Energydrink-Markt wächst seit Jahren überdurchschnittlich. Konkurrent Starbucks hat mit eigenen Energydrink-Formaten bereits positive Erfahrungen gemacht. McDonald's sichert sich mit Red Bull einen der bekanntesten Markennamen des Segments — ein Signal an jüngere Kunden, die heute häufiger zu Red Bull als zu Cola greifen.

Im ersten Quartal lag der Umsatz leicht unter den Erwartungen, weil Preissteigerungen der Vorjahre die Frequenz gedrückt haben. Die Kooperation mit Red Bull zielt darauf ab, Besuche zu erhöhen, ohne erneut die Preise anziehen zu müssen.

Chart: Erholung nach doppeltem Boden

Die Aktie hat in den vergangenen Monaten eine Bodenbildung vollzogen und kommt von tiefen Niveaus zurück. Die Zone um 285 bis 295 Dollar fungierte dabei als doppelter Boden. Nach dem Rücklauf in diese Zone strebt die Aktie nun wieder nach oben.

Der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt, solange die Unterstützung bei rund 295 Dollar hält. Ein Anstieg über 315 Dollar würde das mittelfristige Bild deutlich verbessern.