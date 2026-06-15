Merz begrüßt USA-Iran-Abkommen - Vereinbarung muss auch für Libanon gelten

Berlin, ⁠15. Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran auf ein Friedensmemorandum begrüßt und eine dauerhafte Öffnung der ‌Straße von Hormus gefordert. Zu diesem diplomatischen Durchbruch gratuliere er US-Präsident Donald Trump und der ⁠iranischen ⁠Seite, sagte der Kanzler am Montag vor seiner Abreise zum G7-Gipfel im französischen Evian in Berlin. Merz dankte zudem den Vermittlern Pakistan und Katar. Das Abkommen könne den ‌Weg für eine Erholung der ‌Weltwirtschaft und eine Stabilisierung der Region ebnen. Nun müsse das Vereinbarte zielstrebig umgesetzt werden.

"Die Straße ⁠von Hormus muss dauerhaft und uneingeschränkt für die ‌freie Schifffahrt geöffnet werden", ⁠forderte der Kanzler und fügte hinzu: "Weitere Verhandlungen müssen in den nächsten Wochen sicherstellen, dass Iran sein militärisches Nuklearprogramm nachprüfbar und ‌auf Dauer beendet." ⁠Zudem müsse die Vereinbarung ⁠auch gleichermaßen im Libanon halten. Deutschland werde sich gemeinsam mit Partnern an der Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus beteiligen, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben seien. Darüber wolle er in Evian mit Trump, den europäischen Partnern und den Staaten der ⁠Region beraten.

(Bericht von Alexander Ratz, Andreas RinkeRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)