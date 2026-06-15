Micron Technology - An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben

Eine ähnliche Argumentationskette wie bei der Intel-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. Juni) lässt sich auch beim Papier von Micron Technologies anführen. Zwar hat hier der Spurt über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 (97,50 USD) „nur“ 24 Jahre auf sich warten lassen, der Kursanstieg der letzten 14 Monate fällt allerdings sogar noch spektakulärer aus. Seit April 2025 stieg der Technologietitel von rund 62 USD auf über 1.000 USD. Als Konsequenz dieser „Fahnenstange“ erreichen diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSL) historisch hohe Niveaus. Neben der überhitzten Indikatorkonstellation verschlechtern sich die saisonalen Rahmenbedingungen. Analog zu den Chipaktien Im Allgemeinen legen die Daten seit 2000 auch bei der Micron-Aktie keine weiteren Kursgewinne von Mitte Juni bis Ende Oktober nahe. Es muss demnach mit einer zyklischen Seitwärtsphase gerechnet werden. Aufgrund der vorangegangenen Mega-Rally fällt diese möglicherweise sogar stärker aus als sonst üblich. Per Saldo können Anlegerinnen und Anleger Gewinne realisieren oder sich über Discount-Zertifikate defensiver positionieren. Das Gap im Wochenbereich bei rund 820/780 USD sowie das Maitief bei 652 USD stellen dabei markante Unterstützungen dar.

Micron Technology (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Micron Technology

Quelle: LSEG, tradesignal²

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