Sport-Aktie mit neuem Downgrade

Nike: RBC stuft auf Underperform und senkt Kursziel auf 50 Dollar

onvista · Uhr

RBC Capital Markets senkt die Nike-Einstufung auf Underperform und setzt das Kursziel bei 50 Dollar — ein drastischer Schritt, der die Skepsis gegenüber dem Turnaround-Zeitplan von CEO Elliott Hill widerspiegelt. On Running, Hoka und New Balance gewinnen weiterhin Marktanteile, und Nikes Direktvertrieb läuft schlechter als erwartet.

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Turnaround dauert länger als erwartet

Nike-CEO Elliott Hill hat seit Amtsantritt klare Prioritäten gesetzt: Rückkehr zu authentischem Sport-Marketing, weniger Promotionen, mehr Vollpreisverkäufe. Die Strategie ist richtig, die Umsetzung braucht aber Zeit. Im letzten Quartal sank der Umsatz erneut, und die Bruttomarge liegt unter den Erwartungen.

RBC argumentiert, dass die Marke in einer Vielzahl von Kategorien gleichzeitig Marktanteile verliert — Running, Basketball, Lifestyle. Der Wiedereinstieg im Wholesale-Kanal läuft zwar, hat aber die Lücke beim Direktverkauf noch nicht geschlossen.

Chart: Technische Bodenbildung noch nicht abgeschlossen

Bei 55 Dollar befindet sich die Aktie nahe dem langfristigen Unterstützungsbereich. Das Kursziel von RBC bei 50 Dollar würde einen Rückgang unter diese wichtige Zone bedeuten. Ein nachhaltiger Ausbruch unter 55 Dollar würde den Abwärtstrend beschleunigen und neue Mehrjahrestiefs implizieren. Auf der Oberseite ist 65 Dollar die erste relevante Widerstandszone.

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