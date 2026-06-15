Pharma-Aktie mit UK-Zulassung

Novo Nordisk: Wegovy-Pille startet in Großbritannien

onvista · Uhr

Großbritannien lässt die orale Version von Wegovy zu. Eine britische Online-Apotheke meldet bereits mehr als 10.000 Patienten auf der Warteliste.

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Pille statt Spritze erschließt neue Patientengruppen

Viele Menschen mit Übergewicht scheuen regelmäßige Injektionen. Die orale Darreichungsform senkt diese Hemmschwelle erheblich und spricht Patienten an, die das Spritz-Produkt bislang gemieden haben.

In den USA dominiert derzeit Eli Lilly, auch weil Medicare-Erstattungen für Eli-Lilly-Produkte teils attraktiver sind. Der europäische Markt bleibt für Novo Nordisk das wichtigere Spielfeld — und hier dürfte die Pille die Marktdurchdringung beschleunigen.

Chart: 40-Euro-Marke als Schlüssel

Charttechnisch befindet sich die Aktie in einer bullischen Korrekturphase und versucht, aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben auszubrechen. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über 40 Euro, verbessert sich das technische Bild deutlich.

Im Vergleich mit Eli Lilly, die zuletzt neue Hochs markiert hat, besitzt Novo Nordisk noch erhebliches Nachholpotenzial gegenüber dem eigenen Allzeithoch.

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Eli Lilly and Company
Novo Nordisk (ADR)

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