OHB kündigt Aktienplatzierung und Teilausstieg von KKR an

München, 15. ⁠Jun (Reuters) - Der Bremer Satelliten-Konzern OHB will sich eine halbe Milliarde Euro frisches Kapital für den erwarteten Raumfahrt-Boom besorgen und dem Großaktionär KKR den Teilausstieg ermöglichen. OHB kündigte am Montag eine ‌Kapitalerhöhung um rund 500 Millionen Euro an, bei der die bisherigen Aktionäre Bezugsrechte für ihre Papiere erhalten sollen. "Die geplante ⁠Transaktion wird ⁠es uns ermöglichen, unser Wachstum gemeinsam mit bestehenden und neuen Investoren voranzutreiben, die Teil der strategischen Unabhängigkeit Europas im Weltraum sein möchten", sagte Vorstandschef Marco Fuchs. Das Geld solle in den Ausbau der Produktion, in Investitionen in Trägerraketen ‌und Anlagen sowie in mögliche Übernahmen fließen.

Die ‌Familie Fuchs als Hauptaktionär und der Finanzinvestor KKR wollten ihre Bezugsrechte aber nicht wahrnehmen, hieß es in der Mitteilung. Die ihnen ⁠zustehenden Aktien sollen stattdessen ebenso an der Börse platziert werden ‌wie ein Teil des Aktienpakets ⁠von KKR. Die Familie werde auch danach die Mehrheit an OHB behalten, erklärte das Unternehmen.

Die Familie Fuchs hält 65 Prozent der Anteile, nur sechs Prozent sind ‌im Streubesitz, so dass der ⁠Aktienverkauf praktisch einem zweiten Börsengang ("Re-IPO") ⁠entspräche. KKR war erst vor zwei Jahren für 338 Millionen Euro bei OHB eingestiegen und hält 29 Prozent der Anteile. Zwischenzeitlich hat sich der Börsenwert von OHB auf 7,9 Milliarden Euro in etwa verzehnfacht. Der Investor wolle bei der Platzierung weniger als die Hälfte seiner Anteile verkaufen, hieß es in der Mitteilung.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)