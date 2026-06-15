Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

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Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH

15.06.2026 / 16:02 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG

     Company Name:                LAIQON AG
     ISIN:                        DE000A12UP29

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        15.06.2026
     Target price:                EUR8.70
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG
(ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 8.70 price target.

Abstract:
LAIQON's AI subsidiary LAIC published the six-year live performance track
record of two of its flagship AI-managed multi-asset funds, marking an
important validation point for the investment case. Since inception (May
2020-May 2026), the LAIQON AI Dynamic Multi Asset S delivered +66.4%,
outperforming its Morningstar peer group by +28.2pp, while the LAIQON AI
Defensive Multi Asset S returned +34.9%, outperforming by +18.6pp. The
Defensive fund also carries strong independent third-party ratings (5-star
Morningstar, Scope A). Critically, these results are a six-year live track
record, not a backtest, across genuinely diverse market conditions including
the COVID recovery, the 2022 inflation and interest-rate shock and the
2025-26 geopolitical volatility. The performance provides meaningful support
for the commercial positioning of the LAIC ADVISOR platform and strengthens
the investment case underpinning LAIQON's two most important white-label
growth initiatives: (1) the Union Investment WertAnlage roll-out and (2) the
Amundi AI-ETF launch. The strong YTD 2026 performance of +18.1% (Dynamic)
and +11.2% (Defensive) is particularly timely and reflects successful
allocations to themes such as semiconductors and hydrogen. Overall, the
published track record reinforces our positive view of LAIQON's scalable
AI-driven platform and its potential to support above-average growth. We
confirm our Buy rating and EUR8.70 price target (upside: >90%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN:
DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,70.

Zusammenfassung:
LAIQONs KI-Tochtergesellschaft LAIC hat die sechsjährige
Live-Performance-Bilanz ihrer beiden KI-gesteuerten
Multi-Asset-Flaggschiff-Fonds veröffentlicht, was einen wichtigen
Meilenstein für das Anlagekonzept darstellt. Seit Auflegung (Mai 2020-Mai
2026) erzielte der LAIQON AI Dynamic Multi Asset S eine Rendite von +66,4%
und übertraf damit seine Morningstar-Vergleichsgruppe um +28,2
Prozentpunkte, während der LAIQON AI Defensive Multi Asset S eine Rendite
von +34,9% erzielte und die Vergleichsgruppe um +18,6 Prozentpunkte
übertraf. Der Defensive-Fonds verfügt zudem über hervorragende Bewertungen
unabhängiger Dritter (5 Sterne von Morningstar, Scope A). Entscheidend ist,
dass es sich bei diesen Ergebnissen um eine sechsjährige Live-Performance
handelt, und nicht um einen Backtest, die unter wirklich vielfältigen
Marktbedingungen erzielt wurde, darunter die Erholung nach der COVID-Krise,
der Inflations- und Zinsschock von 2022 sowie die geopolitischen Turbulenzen
der Jahre 2025-2026. Die Performance liefert eine aussagekräftige
Untermauerung für die kommerzielle Positionierung der LAIC ADVISOR-Plattform
und stärkt das Investment-Argument, das den beiden wichtigsten
White-Label-Wachstumsinitiativen von LAIQON zugrunde liegt: (1) die
Einführung der Union Investment WertAnlage und (2) die Auflegung des Amundi
AI-ETF. Die starke Performance seit Jahresbeginn 2026 von +18,1% (Dynamic)
und +11,2% (Defensive) kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und spiegelt
erfolgreiche Allokationen in Themen wie Halbleiter und Wasserstoff wider.
Insgesamt bestätigt die veröffentlichte Erfolgsbilanz unsere positive
Einschätzung der skalierbaren, KI-gesteuerten Plattform von LAIQON und ihres
Potenzials, ein überdurchschnittliches Wachstum zu unterstützen. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR8,70
(Aufwärtspotenzial: >90%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c63a89f1e4686d8cef672072ed9c1820

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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