Pressestimme: 'Frankenpost' zu Verspätungen/Bahn

dpa-AFX · Uhr
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HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Verspätungen/Bahn:

"Am meisten irritiert aber, dass die Bahn selbst festlegt, wie viel Abweichung vom Fahrplan zulässig ist. Ein Abiturient kann ja auch nicht einfach verfügen, dass seine Prüfung mit bis zu sechs falschen Antworten als fehlerfrei zu bewerten sei. Es gibt sicher jede Menge absolut nachvollziehbare Gründe, warum ein Zug nicht auf die Minute pünktlich in den Bahnhof rollt. Aber warum nennt man nicht einfach jede Verspätung ehrlich beim Namen?"/yyzz/DP/he

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