Regierung: Iran-Vereinbarung umsetzen - Keine rasche Aufhebung der EU-Sanktionen

Berlin, 15. ⁠Jun (Reuters) - Die Bundesregierung sieht die von den USA mitgeteilte Einigung auf ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus positiv, verweist aber auf die nötige Umsetzung. Die Vereinbarung könne "den Weg ‌zur Erholung der Weltwirtschaft und zur Stabilisierung der Region bahnen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Montag in Berlin. Aber jetzt gelte ⁠es, das ⁠Vereinbarte zielstrebig umzusetzen. "Die Straße von Hormus muss dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt geöffnet werden", sagte er.

Neben der nachprüfbaren Beendigung des Atomprogramms müsse Iran auch seine Angriffe auf Israel und andere Nachbarn in der Region einstellen. Er räumt wie der Sprecher des Außenministeriums aber ein, dass der ‌Bundesregierung keine Details der amerikanisch-iranischen Vereinbarung vorlägen, ‌über deren Inhalt es zudem unterschiedliche Äußerungen gebe. Der Bundeskanzler begrüße den Schritt dennoch, weil er erstmals die Möglichkeit für eine grundsätzlichere Lösung dieses Konflikts eröffne, sagte ⁠Hille.

Bis zur Aufhebung der EU-Sanktionen gegen den Iran dürfte es aber noch ‌ein erheblicher Weg sein. In der ⁠gemeinsamen Erklärung europäischer Regierungschefs habe man betont, dass man in Aussicht stelle, "entsprechende Sanktionen aufzuheben, sofern Iran klare und überprüfbare Schritte in Bezug auf sein Atomprogramm unternimmt". Auch der Sprecher des Außenministeriums betonte, dass ‌der Iran nachweisen müsse, dass er ⁠seine Politik geändert habe. Außerdem sei ⁠für die Aufhebung der EU-Sanktionen ein einstimmiger Beschluss der 27 EU-Regierungen nötig.

Die Bundesregierung hatte eigentlich drei Ziele formuliert, die der Iran erfüllen müsse - die Aufgabe eines Atomprogramms mit einer nur für Atomwaffen wichtigen Uran-Anreicherung, die Einstellung seines ballistischen Programms zur Entwicklung von Langstreckenraketen sowie Irans Zusage, Milizen in der Region nicht mehr zu unterstützen. Offenbar haben sich die USA und Iran aber bisher nur auf Gespräche über das Atomprogramm ⁠verständigt.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)