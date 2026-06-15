Rüstungs-Aktie im Abwärtstrend

Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Frage

onvista · Uhr

Rheinmetall-Chef Armin Papperger warnt vor einem möglichen Rückzug Frankreichs aus dem gemeinsamen Panzerprojekt MGCS (Main Ground Combat System). Frankreich hat bereits das gemeinsame Kampfjet-Projekt verlassen und plant drastische Haushaltskürzungen. Kurzfristig erhöht das den Druck auf die Aktie.

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MGCS-Risiko trifft auf schwache Chartlage

Das MGCS-Programm sollte langfristig den Leopard 2 und den französischen Leclerc ersetzen. Scheitert dieses Projekt, entfällt ein bedeutender potenzieller Umsatzbringer für Rheinmetall. Mittelfristig könnte ein Ausstieg Frankreichs dem deutschen Rüstungskonzern allerdings mehr Entscheidungsfreiheit bei der europäischen Rüstungsarchitektur verschaffen.

Frankreichs Schulden zwingen die Regierung zu massiven Einsparungen. Europaweite Verschuldungsraten steigen prozentual betrachtet sogar schneller als in den USA, was weiteren Budgetdruck auf andere europäische Partner nicht ausschließt.

Bewertung bleibt ein Problem

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 liegt deutlich über dem Marktdurchschnitt. Sollte sich die Bewertung auf ein KGV von 24 bis 25 normalisieren, käme die Aktie in den Bereich von rund 1.000 Euro. Charttechnisch ist die Lage klar: Nach einem Momentum-Anstieg und einer bärischen Konsolidierung erfolgte heute erneut ein Ausbruch nach unten. Der übergeordnete Abwärtstrend bleibt intakt.

Auf Jahressicht ist Rheinmetall deutlich hinter dem Dax zurückgeblieben, der in dieser Zeit seitwärts tendierte. Anleger sollten sich genau überlegen, mit welchem Zeithorizont sie die Aktie halten wollen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Rheinmetall

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