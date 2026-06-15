Rheinmetall kooperiert bei Raketentechnik mit Partner in Südkorea

Reuters · Uhr
Thema: Rüstung
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Düsseldorf, ⁠15. Jun (Reuters) - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will mit einem Partner in Südkorea ‌sein Geschäft mit Luftabwehrsystemen ausbauen. Der Konzern habe mit ⁠dem ⁠Unternehmen LIG Defense & Aerospace (LIG D&A) eine strategische Partnerschaft vereinbart, teilte Rheinmetall am Montag mit. Gemeinsam wollten ‌die Partner Luftverteidigungssysteme ‌für das europäische und das NATO-Territorium bereitstellen. Hierzu ⁠gehöre die Weiterentwicklung und Vermarktung ‌von Raketen ⁠mit mittlerer und großer Reichweite. Das kurzfristige Ziel der Kooperation sei die ‌Gründung ⁠eines Joint Ventures, ⁠an dem Rheinmetall die Mehrheit halten werde.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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