Rheinmetall kooperiert bei Raketentechnik mit Partner in Südkorea

Düsseldorf, 15. Jun (Reuters) - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will mit einem Partner in Südkorea sein Geschäft mit Luftabwehrsystemen ausbauen. Der Konzern habe mit dem Unternehmen LIG Defense & Aerospace (LIG D&A) eine strategische Partnerschaft vereinbart, teilte Rheinmetall am Montag mit. Gemeinsam wollten die Partner Luftverteidigungssysteme für das europäische und das NATO-Territorium bereitstellen. Hierzu gehöre die Weiterentwicklung und Vermarktung von Raketen mit mittlerer und großer Reichweite. Das kurzfristige Ziel der Kooperation sei die Gründung eines Joint Ventures, an dem Rheinmetall die Mehrheit halten werde.
(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)