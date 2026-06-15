Zürich, ⁠15. Jun (Reuters) - Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg verkauft ihr Multi-Family-Office Marcard, Stein & Co an die französische Investmentbank Rothschild & Co. Rothschild will damit ‌die Vermögensverwaltung in Deutschland ausbauen, wie die Bank am Montag mitteilte. Mit der Übernahme ⁠kommt ⁠sie auch an eine deutsche Banklizenz. "Die starke kulturelle Übereinstimmung zwischen unseren beiden Häusern sowie der Erwerb einer Banklizenz ermöglichen es uns, unser Dienstleistungsangebot im Wealth Management weiterzuentwickeln ‌und unsere Kunden in Deutschland ‌noch umfassender und ganzheitlicher zu begleiten", sagte Rothsschild-Manager François Pérol. Die Kartell- und Bankenaufsichtsbehörden ⁠müssen der Transaktion noch zustimmen.

M.M. Warburg erklärte, der ‌Verkauf stehe im Zusammenhang ⁠mit der Konzentration auf das Kerngeschäft, das die Bank im Private Banking und in der Finanzierung von Unternehmen sieht. ‌Marcard Stein ⁠fungiert mit rund 80 Mitarbeitern ⁠primär als "Multi Family Office", verwaltet also das Vermögen mehrerer reicher Unternehmerfamilien in deren Auftrag. Das Haus sieht sich als führendes Multi Family Office im deutschsprachigen Raum.

(Bericht von Marleen Käsebier und Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)