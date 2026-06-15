Russischer Langstreckenbomber in Sibirien abgestürzt - Crew rettet sich

Reuters · Uhr
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Moskau, ⁠15. Jun (Reuters) - In Sibirien ist ein russischer Langstreckenbomber abgestürzt. Die vier Besatzungsmitglieder konnten sich nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mit dem ‌Schleudersitz retten. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Gouverneur der Region ⁠Irkutsk, ⁠Igor Kobsew, mit. Unbestätigte Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten, wie die Maschine in ein Waldgebiet stürzte und eine große Rauchwolke aufstieg. Der Absturz ereignete sich ‌dem Ministerium zufolge am ‌Montag während eines Übungsflugs nahe dem Dorf Kamenka. Am Boden habe es keine Schäden gegeben, ⁠da die Maschine ohne Kampfbeladung geflogen sei.

Bei ‌der abgestürzten Maschine ⁠handelt es sich um einen Bomber vom Typ Tu-22M3. Dies ist eine modernisierte Version eines Überschallbombers aus der Sowjetzeit, ‌den die ⁠Nato unter dem Codenamen "Backfire" führt. ⁠Das Flugzeug kann Marschflugkörper vom Typ Ch-22 sowie hyperschallschnelle Kinschal-Raketen tragen. Russland setzt diesen Typ unter anderem für Angriffe in der Ukraine und Syrien ein.

(Bericht von Reuters, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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