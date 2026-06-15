Schwere Luftangriffe auf Kiew - Historisches Kloster brennt

15. Jun (Reuters) - Bei ⁠dem schwersten russischen Luftangriff auf Kiew seit zwei Wochen sind nach Behördenangaben vier Menschen getötet worden. 30 Personen seien verletzt worden, teilte der Leiter der Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt, Tymur Tkatschenko, am Montag mit. Nach Angaben des Militärs setzte Russland 70 Raketen und 611 Drohnen ein. Davon seien 50 Raketen und 582 Drohnen abgefangen worden. Mehrere Hochhäuser ‌seien getroffen worden. Stromleitungen wurden beschädigt, rund 140.000 Einwohner blieben ohne Elektrizität. Bei den Angriffen geriet zudem das Kiewer Höhlenkloster Petscherska Lawra in Brand und wurde schwer beschädigt. Die 1051 gegründete Anlage gehört zum ⁠Unesco-Weltkulturerbe. Ministerpräsidentin Julija ⁠Swyrydenko verurteilte das Vorgehen auf der Plattform X: "Ein brutaler Angriff auf unsere Bevölkerung und unser Erbe. Das ist das wahre Gesicht der orthodoxen Werte Russlands."

Auch andere Teile der Ukraine wurden beschossen. Ziele waren nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums Militäranlagen in Kiew, Charkiw und Dnipro. In der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw wurden nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko fünf Rettungskräfte bei einem zweiten russischen Angriff getötet und mindestens fünf weitere verletzt. In ‌Sumy gab es örtlichen Behörden zufolge drei Verletzte. Das Nachbarland Polen ‌ließ wegen einer möglichen Verletzung des Luftraums Kampfjets aufsteigen, gab jedoch später Entwarnung.

Die Ukraine griff ihrerseits Ziele in Russland an. In der südlich von Moskau gelegenen Industriestadt Tula wurden bei einem Drohnenangriff drei Menschen getötet und drei weitere verletzt, ⁠wie der regionale Gouverneur auf Telegram mitteilte. Unter den Verletzten sei ein einjähriges Kind. Zudem attackierte die Ukraine in ‌der Nacht zwei Brücken zur 2014 von Russland annektierten ⁠Halbinsel Krim, um den Nachschub in das Gebiet abzuschneiden, das mit einer Treibstoffkrise kämpft. Beide Seiten weisen den Vorwurf zurück, absichtlich Zivilisten anzugreifen.

Die Angriffe fallen in eine Phase verstärkter diplomatischer Bemühungen. Am Abend kommen im französischen Evian die Staats- und Regierungschefs der G7 zu einem dreitägigen Gipfel zusammen. ‌Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Sonntag nach ⁠eigenen Angaben mit US-Präsident Donald Trump über Wege ⁠zur Beendigung des seit mehr als vier Jahren andauernden Krieges gesprochen. Zuvor hatte Selenskyj direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unter Einbeziehung der USA und Europas vorgeschlagen. Großbritannien, Deutschland und Frankreich unterstützten dies, Putin lehnte jedoch ab.

Der Kreml teilte am Sonntag mit, Trump habe Putin erklärt, eine Beendigung des Krieges sei von entscheidender Bedeutung und er sei zur Hilfe bereit. Die Friedensbemühungen kamen zuletzt langsam voran, da sich US-Vertreter und Vermittler auf den Konflikt im Nahen Osten konzentrierten. Dort hatten sich die USA und der Iran am Sonntag auf einen Rahmenvertrag zur Beendigung ihres Krieges geeinigt, der am Freitag in der Schweiz ⁠unterzeichnet werden soll.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova in Tokio und Pavel Polityuk in Kiew, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)