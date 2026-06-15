So reagieren die Märkte heute auf das Iran-Abkommen

Nach 107 Tagen Krieg, inklusive 68 Tagen Waffenstillstand, ist das Ende des Konflikts zwischen dem Iran und den USA greifbar nahe. In der Nacht zum Sonntag erklärte der Vermittler Pakistan, dass es einen Deal gebe. Kurz darauf bestätigten das auch die USA und der Iran.

Am Freitag soll eine entsprechende Absichtserklärung in der Schweiz unterzeichnet werden. Die Details bisher: Amerikanische Sanktionen gegen den Iran sollen schrittweise fallen, Milliarden an iranischem Auslandsvermögen sollen freigegeben werden und die Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen wieder offen sein.

Besonders letztgenanntes Ergebnis der Verhandlungen dürfte Investoren gefallen. Die Sperrung des Seewegs und die folglich steigenden Ölpreise hatten die Kurse massiv belastet, zumindest anfänglich.

Ein Restrisiko bleibt jedoch, mahnt beispielsweise Makrostratege Jim Reid von der Deutschen Bank: „Das Abkommen sieht ein 60-tägiges Verhandlungsfenster für einen größeren Deal vor. Es wird voraussichtlich harte Diskussionen in dieser Zeit geben müssen, damit der Frieden nachhaltig bleibt. Für das Aufheben von Sanktionen muss beispielsweise der US-Senat zustimmen.“

Gänzlich abgehakt ist der Konflikt daher noch nicht. Verständlicherweise aber reagieren die Märkte bereits positiv, wie schon zuvor auf die Ankündigung des Waffenstillstands im April. Wir ordnen diese Reaktion hier für euch ein.

Öl verliert, bleibt aber auf erhöhtem Niveau

Die Ölpreise fielen am Montagmorgen klar. Die Sorte Brent, Maßstab des globalen Markts, verlor gut 3,9 Prozent auf 82,94 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Damit ist Öl so billig wie seit Anfang März nicht mehr. Der Preis der US-Sorte WTI fiel gar auf 80 Dollar zurück.

Diese Reaktion ist nachvollziehbar. Mit einer Öffnung der Straße von Hormus würde sich das globale Ölangebot wieder normalisieren. Rund ein Fünftel des Angebots an Rohöl und Flüssiggas fand vor dem Krieg über die Meerenge den Weg zu den Abnehmern an, vorrangig in Fernost.

Relativ zum Vorkriegsniveau bleiben die Preise aber erhöht. Noch im Dezember handelten Brent und WTI zeitweise unter 60 Dollar je Barrel, zwischenzeitlich hatten sich die Preise mehr als verdoppelt.

Der Abstand zu diesen Preislevels ist Ausdruck der noch bestehenden Unsicherheit – wie schnell wird die Straße geöffnet? Werden die Reedereien die gleiche Menge wie zuvor über diesen Seeweg verschiffen? Und: Wird es so etwas wie Transitgebühren geben? Der Iran erklärte mehrfach, die Straße von Hormus künftig unter Kontrolle halten und Abgaben erheben zu wollen. Entsprechende Meldungen gab es auch am Montag.

Die Futures-Preise an der Chicagoer CME handeln am Montag ebenfalls mit einem deutlichen Abschlag zum Freitag, aber weiter über den Niveaus zu Jahresbeginn. Eine vollständige Entwarnung signalisieren diese Reaktionen nicht.

Die US-Energiebehörde EIA erwartet erst für Anfang 2027, dass die Lieferungen über die Straße von Hormus auf ein normales Niveau steigen, wie Commerzbank-Analysten anmerkten. Außerdem wird die internationale Energieagentur IEA in dieser Woche neue Prognosen herausgeben. Sie dürfte dabei voraussichtlich davor warnen, die Anspannung am Ölmarkt zu unterschätzen, „wodurch sie die Preise stützt“, so Commerzbank-Rohstoffanalystin Barbara Lambrecht.

Aktien bauen bisherige Gewinne aus

Bis Öl wieder billig wird, kann es also noch andauern. Allerdings dämpft das Abkommen zumindest die Furcht vor dem Worst Case eines jahrelangen Konflikts, der die Ölmärkte beeinträchtigen und die Inflation antreiben könnte.

Allerdings preisen die Börsen bereits seit einigen Wochen ein, dass dieses Szenario nicht kommen wird. Tatsächlich ist der Krieg seit Mitte April kein entscheidender Faktor mehr für die Aktienmärkte, trotz zeitweise wieder aufgeflammter Kämpfe und gegenseitiger verbaler Sticheleien. Das zeigt der Kursverlauf der drei wichtigsten US-Indizes.

Maßgeblich für diese Gewinne waren aber auch andere Faktoren, wie beispielsweise die Berichtssaison im April und Mai. Hier unterstrichen die Quartalszahlen der großen Konzerne, dass die KI-Rally eben keine reine Fantasie ist, sondern die Umsätze und Gewinne mitziehen, zumindest derzeit noch.

Im Dax zeigte sich weniger Dynamik. Anders als seine US-Pendants markierte der deutsche Leitindex kein neues Rekordhoch seit Kriegsbeginn mehr. Allzuweit weg ist die Bestmarke aber nicht. Am Montag stieg der Index auf knapp unter 25.000 Punkte, womit noch rund zwei Prozent zum Rekord bei 25.507 Punkten fehlen.

Mögliche Erklärungen für die Divergenz zu den US-Kursen: Europa ist abhängiger von Energieträgern aus dem Nahen Osten, Inflationsrisiken wiegen hier also stärker. Entscheidender dürfte aber sein, dass die US-Märkte stärker von KI-Werten wie beispielsweise den stark steigenden Chipaktien dominiert werden.

Gold: Risiken durch die Geldpolitik bleiben

Am interessantesten ist heute die Kursbewegung bei Gold. Schon am Donnerstag stieg der Goldpreis bereits um gut zwei Prozent, am Montag ging es noch weiter aufwärts. Von einem zwischenzeitlichen Tief bei nur knapp 4.000 Dollar in der vergangenen Woche ging es damit schon wieder über 300 Dollar nach oben.

Trotzdem steht Gold im Vergleich nicht gut da, wie Deutsche-Bank-Stratege Reid am Montag aufzeigte. Seit Beginn des Konflikts hat der Dollar-Unzenpreis bis zum Handelsschluss am vergangenen Freitag 20 Prozent verloren. Schlechter schlug sich hier nur Silber.

Damit hat sich das gelbe Edelmetall genau gegensätzlich zu seinem Ruf entwickelt. Denn Gold ist die „Krisenwährung“ schlechthin, in den Worten der Gold-Fans sogar das „einzig wahre Geld“. Das Negative für den Goldpreis war nicht der Krieg an sich, sondern die Geografie des Konflikts, nämlich ganz nah an den wichtigen Versorgungswegen für Energieträger.

Die massiven Verwerfungen an den Ölmärkten trieben die Preise für Energieträger global, direkt beispielsweise an den Zapfsäulen. Indirekt schlagen sich steigende Kraftstoffpreise in so gut wie allen Produkt- und Dienstleistungskategorien nieder. Das wiederum trieb die Zinsen am Anleihenmarkt und führte vergangene Woche zur ersten Zinsanhebung durch die europäische Zentralbank (EZB) seit 2023.

Steigende Zinsen lasten auf dem zinslosen Gold, weshalb die „Krisenwährung“ ausgerechnet in der Krise sank. Außerdem spielte das größere Bild eine Rolle. Gold ging bei gut 2.600 Dollar ins Börsenjahr 2025 und stieg in den folgenden zwölf Monaten bis 4.500 Dollar.

Im Januar 2026 folgte anschließend ein regelrechter Sprint auf fast 5.600 Dollar. Analysten merkten damals an, dass Gold sich weniger wie ein Wertspeicher, sondern mehr wie ein Spekulationsobjekt verhalte – und die dadurch bedingte Volatilität halt bis heute an.

Ob der Goldpreis sich nun angesichts des Abkommens nachhaltig stabilisieren kann, bleibt derweil offen. Laut Commerzbank-Analystin Lambrecht spielt nun die US-Geldpolitik die zentrale Rolle, und die Frage, wie die Zinshüter auf den Ölpreis-bedingten Inflationsanstieg reagieren werden.

Eingepreist sei bereits, dass die Fed bei der dieswöchigen Sitzung ihre Neigung zu Zinssenkungen aus der Kommunikation streichen dürfte, so Lambrecht. Nur, wenn der neue Fed-Chef Warsh die Erwartungen an Zinserhöhungen dämpft, sieht Lambrecht eine weitere Erholung der Goldpreise.