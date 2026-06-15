Söder will CSU programmatisch stärken und Basis mitnehmen - Reaktion auf Kritik

München, 15. ⁠Jun (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder will die Parteimitglieder angesichts der Debatte über seinen Politikstil stärker inhaltlich und organisatorisch beteiligen. Es gehe ihm darum, "die Partei mitzunehmen, sie zu motivieren und auch besser zu organisieren", sagte Bayerns Ministerpräsident am Montag nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Das solle ‌in Gremien und Diskussionsformaten mit Fachpolitikern, Parteibasis und externen Experten geschehen, wofür Söder einen Zehn-Punkte-Plan vorlegte.

Söder war nach der aus CSU-Sicht enttäuschend verlaufenen Kommunalwahl im März unter Druck ⁠geraten. Die Freien ⁠Wähler (FW), mit denen die CSU Bayern in einer Koalition regiert, hatten unerwartet stark abgeschnitten, während die CSU viele Bürgermeister- und Landratsposten verlor. Auch die AfD hatte deutlich zugelegt. Unmut regte sich in nicht nur in der Landtagsfraktion, Söders Machtbasis als Ministerpräsident und mittelbar auch als Parteichef. CSU-Vize und EU-Politiker Manfred Weber forderte zu Pfingsten in einem Brief ‌an Mandatsträger eine stärkere inhaltliche Profilierung der Partei.

Söder, der ‌sich dem Vorwurf der Oberflächlichkeit und der Jagd nach schneller Aufmerksamkeit in sozialen Medien ausgesetzt sieht, kündigte nun eine stärkere programmatische Arbeit an. "Wir beleben wieder die Programm- und Grundsatzkommission", sagte der CSU-Vorsitzende. ⁠Zudem solle an der parteinahen Hanns-Seidel-Stiftung die Akademie für Politik und Zeitgeschehen als "konservativer Think Tank" ‌gestärkt und in "Franz-Josef-Strauß-Akademie" umbenannt werden.

Nach den Landtagswahlen ⁠in mehreren Bundesländern im September wolle sich der CSU-Vorstand auf einer Klausur "damit beschäftigen, welche Auswirkungen das hat und wie die gesellschaftlichen Strömungen sind", erklärte Söder. Die Parteibasis solle mit Regionalkonferenzen sowie effizienteren Antragsberatungen bei Parteitagen besser eingebunden werden. Dafür ‌sollten auch Social-Media-Aktivitäten ausgebaut werden, etwa mit neuen ⁠Whatsapp-Kanälen. "Wir wollen insgesamt Partei, Funktionäre, Verbände stärker ⁠bei Social Media aufrüsten", sagte Söder.

CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek äußerte sich bei dem gemeinsamen Auftritt mit Söder nach der Vorstandssitzung zufrieden, "weil wir die Dinge offen diskutiert haben, auch Irritationen angesprochen haben und darüber diskutiert haben, wie wir gemeinsam die Probleme der Menschen lösen".

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann, verteidigte Söder demonstrativ gegen innerparteiliche Kritik. Söder habe eine Schlüsselrolle. "Denn er verkörpert die Entscheidungsfähigkeit der CSU, die Entscheidungskraft der CSU und die Entschlossenheit der CSU wie kein Zweiter." Söder sei Bindeglied zwischen den Koalitionspartnern ⁠im Bund sowie zwischen Bund und Ländern.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)