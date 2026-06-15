SpaceX explodiert, Nasdaq über 30.000: Wird die Fed jetzt zum Rallye-Killer?

In dieser Ausgabe des Wochenausblicks startet die neue Handelswoche mit einem echten Spannungsfeld: SpaceX explodiert nach dem IPO, der Nasdaq springt wieder über die Marke von 30.000 Punkten, der DAX kämpft um die 25.000 – und gleichzeitig rückt die nächste Fed-Entscheidung in den Fokus. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Konflikt sorgt zusätzlich für Bewegung: Der Ölpreis gibt deutlich nach, während Aktienmärkte, Gold und Bitcoin gleichzeitig wichtige Marken testen. Roland Jegen und Andreas Bernstein ordnen ein, ob der starke Wochenstart der Beginn einer neuen Rallye ist – oder ob die Märkte nur kurz durchatmen, bevor die Volatilität zurückkehrt.

Im Fokus stehen neben den großen Indizes auch die wichtigsten Einzelwerte der Woche: SpaceX, Apple, Microsoft, Adobe, AppLovin, Intel, Home Depot und weitere spannende Aktien aus dem Technologie- und KI-Umfeld. Dazu geht es um die Frage, ob die Fed am Mittwoch zum Rallye-Killer werden könnte, wenn Inflation und Zinsfantasie wieder stärker auf die Märkte drücken. Außerdem werfen wir einen Blick auf Bitcoin, Gold, Rohöl und die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände für die neue Handelswoche.

Komm gerne am Mittwoch zum Fed-Livetrading-Event hinzu.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an





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