Geringer Streubesitz trifft auf ETF-Nachfrage

SpaceX hat am Freitag mit einem satten Gewinn am ersten Handelstag geschlossen. Doch ein solcher Gewinn bei einem so großen IPO ist durchaus üblich. Davon zeugen frühere Börsengänge großer Tech-Konzerne.

Was diese Vergleiche aber ebenso andeuten: Mittelfristig trübte sich die Stimmung ein, Abwärtsbewegungen in den ersten Monaten nach dem IPO sind keine Seltenheit.

Ein Faktor, der dem entgegen wirken könnte: Bei einer Bewertung von über zwei Billionen Dollar kommt SpaceX nur auf einen Free Float von 75 Milliarden Dollar, und dieser geringe Streubesitz trifft voraussichtlich bald auf ETF-Käufe, weil die Aktie voraussichtlich zeitnah in Indexfonds aufgenommen wird.

Bewertung rechtfertigt sich nur bei Hyperwachstum

Druck droht zusätzlich von der Bewertungsseite. Um Elon Musks eigene Wachstumsprognose von einer Billion Dollar Erlöse im Jahr 2030 zu erfüllen, müsste der Umsatz von SpaceX um den Faktor 50 steigen. Das ist ein vielfaches dessen, was selbst optimistische Analysten dem Konzern zutrauen, der aktuell ein enorm gestrecktes Kurs-Umsatz-Verhältnis aufzeigt.