Staats- und Regierungschefs reagieren auf geplantes Friedensabkommen zwischen USA und Iran

(Technische Wiederholung)

Bangalore/Tokio, ⁠15. Jun (Reuters) - Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie die Vereinten Nationen haben am Montag das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran begrüßt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach auf der Plattform X von einem diplomatischen Durchbruch und gratulierte US-Präsident Donald Trump ‌sowie der iranischen Seite. "Das kann den Weg zur Erholung der Weltwirtschaft und Stabilisierung der Region bahnen", erklärte Merz. Nun gelte es, das Vereinbarte zielstrebig umzusetzen. ⁠Der britische ⁠Premierminister Keir Starmer forderte, die gebührenfreie Schifffahrt in der Straße von Hormus müsse nun wiederhergestellt werden. Zudem betonte er, der Iran dürfe niemals über eine Atomwaffe verfügen.

Dies bekräftigten auch die Staats- und Regierungschefs der sogenannten E4-Gruppe, zu der neben Großbritannien und Deutschland noch Frankreich und Italien gehören. In einer ‌gemeinsamen Erklärung stellten sie in Aussicht, Sanktionen gegen ‌die Islamische Republik aufzuheben, sollte Teheran klare und überprüfbare Schritte bei seinem Atomprogramm unternehmen. Die sofortige und bedingungslose Öffnung der Straße von Hormus sei unerlässlich, betonten die ⁠Länder.

Die Vereinten Nationen (UN) lobten die Einigung auf eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe ebenfalls. ‌Dies sei ein entscheidender Schritt zur ⁠friedlichen Beilegung des Konflikts, teilte das Büro von UN-Generalsekretär António Guterres mit. Auch der katarische Ministerpräsident begrüßte das Abkommen. Er hoffe, dass sich alle Parteien in einem positiven und konstruktiven Geist an den anstehenden ‌Verhandlungen beteiligten, schrieb er auf X.

Die ⁠japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi äußerte die ⁠Erwartung, dass die freie und sichere Durchfahrt durch die Meerenge nun in der Praxis gewährleistet werden müsse. Zudem solle so schnell wie möglich ein endgültiges Abkommen im Atomstreit erzielt werden. Auch Australien und Neuseeland schlossen sich dem positiven Echo an. Der australische Premierminister Anthony Albanese mahnte, anhaltende Zurückhaltung und ein konstruktiver Dialog seien nun entscheidend, um eine weitere Eskalation zu verhindern und eine dauerhafte Lösung zu sichern.

(Bericht von Stephen Coates, Gnaneshwar Rajan, ⁠Kantaro Komiya und Hina Suzuki, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)