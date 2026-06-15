Starker Wochenstart | SpaceX gefragt | Friedensabkommen

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die US-Futures starten fester in die verkürzte Handelswoche: Dow-Futures +527 Punkte, S&P 500 +1,4 %, Nasdaq 100 +2,2 %.

Grund ist die Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran.

Auch international zieht die Stimmung an: Nikkei +5 %, Kospi +5,2 %, Stoxx 600 +0,6 %.

Öl fällt um rund 5 % auf etwa 80 Dollar, nachdem Trump die Wiederöffnung der Straße von Hormus signalisiert hat.

SpaceX bleibt im Fokus: Nach +19 % beim Rekord-Börsendebüt legt die Aktie am zweiten Handelstag weitere knapp 6 % zu.

Gleichzeitig enttäuscht der Empire-State-Index mit 5,7 Punkten – Makrodaten bleiben also der Realitätscheck für die Rally.



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum





*Werbung