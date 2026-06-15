Starker Wochenstart | SpaceX gefragt | Friedensabkommen

Markus Koch · Uhr
Artikel teilen:

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Die US-Futures starten fester in die verkürzte Handelswoche: Dow-Futures +527 Punkte, S&P 500 +1,4 %, Nasdaq 100 +2,2 %.
Grund ist die Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran.
Auch international zieht die Stimmung an: Nikkei +5 %, Kospi +5,2 %, Stoxx 600 +0,6 %.
Öl fällt um rund 5 % auf etwa 80 Dollar, nachdem Trump die Wiederöffnung der Straße von Hormus signalisiert hat.
SpaceX bleibt im Fokus: Nach +19 % beim Rekord-Börsendebüt legt die Aktie am zweiten Handelstag weitere knapp 6 % zu.
Gleichzeitig enttäuscht der Empire-State-Index mit 5,7 Punkten – Makrodaten bleiben also der Realitätscheck für die Rally.

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum


*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SpaceX
U
US Tech 100
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
N
Nikkei
Dow
NASDAQ
ALSO

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weggestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen