Starker Wochenstart | SpaceX gefragt | Friedensabkommen
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Die US-Futures starten fester in die verkürzte Handelswoche: Dow-Futures +527 Punkte, S&P 500 +1,4 %, Nasdaq 100 +2,2 %.
Grund ist die Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran.
Auch international zieht die Stimmung an: Nikkei +5 %, Kospi +5,2 %, Stoxx 600 +0,6 %.
Öl fällt um rund 5 % auf etwa 80 Dollar, nachdem Trump die Wiederöffnung der Straße von Hormus signalisiert hat.
SpaceX bleibt im Fokus: Nach +19 % beim Rekord-Börsendebüt legt die Aktie am zweiten Handelstag weitere knapp 6 % zu.
Gleichzeitig enttäuscht der Empire-State-Index mit 5,7 Punkten – Makrodaten bleiben also der Realitätscheck für die Rally.
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