Stiefsohn von Norwegens Kronprinz wegen Vergewaltigung verurteilt

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Oslo, ⁠15. Jun (Reuters) - Der Stiefsohn des norwegischen Kronprinzen Haakon ist wegen Vergewaltigung und häuslicher Gewalt ‌zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Oslo ⁠sprach ⁠Marius Borg Høiby am Montag in zwei Fällen der Vergewaltigung sowie wegen weiterer Vergehen schuldig. Von zwei ‌zusätzlichen Vergewaltigungsvorwürfen wurde ‌der 29-Jährige freigesprochen.

Der Verurteilte hatte die schwerwiegendsten Vorwürfe zurückgewiesen, sich ⁠jedoch in weniger schweren Punkten ‌schuldig bekannt. ⁠Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten gefordert. Høiby ‌ist ⁠der Sohn von Kronprinzessin ⁠Mette-Marit und gehört der königlichen Familie seit deren Heirat mit Haakon im Jahr 2001 an. Er kann gegen das Urteil Berufung einlegen.

(Bericht von Gwladys Fouche und ⁠Ilze Filks, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Thomas ‌Seythal)

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weggestern, 18:00 Uhr · onvista
Ein Raketenstart von SpaceX
Kommentar zu SpaceX
Dieses IPO ist eine Ohrfeige für Kleinanleger12. Juni · onvista
Das Dragon-Raumschiff von SpaceX ist zu sehen.
Vorbörse 15.06.2026
Dax dürfte nach Iran-Rahmenabkommen deutlich steigenheute, 05:50 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weggestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen