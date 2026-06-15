Stiefsohn von Norwegens Kronprinz wegen Vergewaltigung verurteilt
Oslo, 15. Jun (Reuters) - Der Stiefsohn des norwegischen Kronprinzen Haakon ist wegen Vergewaltigung und häuslicher Gewalt zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Oslo sprach Marius Borg Høiby am Montag in zwei Fällen der Vergewaltigung sowie wegen weiterer Vergehen schuldig. Von zwei zusätzlichen Vergewaltigungsvorwürfen wurde der 29-Jährige freigesprochen.
Der Verurteilte hatte die schwerwiegendsten Vorwürfe zurückgewiesen, sich jedoch in weniger schweren Punkten schuldig bekannt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten gefordert. Høiby ist der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit und gehört der königlichen Familie seit deren Heirat mit Haakon im Jahr 2001 an. Er kann gegen das Urteil Berufung einlegen.
(Bericht von Gwladys Fouche und Ilze Filks, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Thomas Seythal)