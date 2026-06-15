Oslo, ⁠15. Jun (Reuters) - Der Stiefsohn des norwegischen Kronprinzen Haakon ist wegen Vergewaltigung und häuslicher Gewalt ‌zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Oslo ⁠sprach ⁠Marius Borg Høiby am Montag in zwei Fällen der Vergewaltigung sowie wegen weiterer Vergehen schuldig. Von zwei ‌zusätzlichen Vergewaltigungsvorwürfen wurde ‌der 29-Jährige freigesprochen.

Der Verurteilte hatte die schwerwiegendsten Vorwürfe zurückgewiesen, sich ⁠jedoch in weniger schweren Punkten ‌schuldig bekannt. ⁠Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten gefordert. Høiby ‌ist ⁠der Sohn von Kronprinzessin ⁠Mette-Marit und gehört der königlichen Familie seit deren Heirat mit Haakon im Jahr 2001 an. Er kann gegen das Urteil Berufung einlegen.

(Bericht von Gwladys Fouche und ⁠Ilze Filks, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Thomas ‌Seythal)