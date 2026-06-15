TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Juni 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. Juni

 
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26

SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian

FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weggestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen