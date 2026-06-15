TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung 09:30 SWE: Securitas, Investor Day 10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung 10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung 14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag 14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung 15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag 17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Volvo Car, Q2 Pre-Close Call PRT: EDP, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26 06:30 AUT: Zentralbank, Zinsentscheid 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26 14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland 13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump. LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

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