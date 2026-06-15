Trading-Chance Space-X: Die Neuemission des Jahres

Was macht SpaceX (Space Exploration Technologies)?

SpaceX (Space Exploration Technologies) ist ein US-amerikanisches Raumfahrt- und Technologieunternehmen, das wiederverwendbare Raketen entwickelt, ein satellitengestütztes Breitbandnetz betreibt und eine Plattform für künstliche Intelligenz aufbaut. Im Segment Connectivity betreibt SpaceX mit Starlink ein weltweites Breitbandnetz aus mehreren Tausend Satelliten im erdnahen Orbit, das Privatkunden, Unternehmen und staatliche Stellen mit Internetzugängen versorgt und ergänzend Satellit-zu-Mobilfunk-Dienste bereitstellt. Im Segment Space entwickelt, baut und startet das Unternehmen wiederverwendbare Raketen wie Falcon 9, Falcon Heavy und Starship sowie das Raumschiff Dragon und befördert damit Satelliten, Fracht und Astronauten für kommerzielle und staatliche Auftraggeber. Im Segment Artificial Intelligence betreibt SpaceX nach der Übernahme von xAI eine vertikal integrierte KI-Plattform mit dem Sprachmodell Grok, KI-Lösungen für Privat- und Geschäftskunden, der Informations- und Social-Media-Plattform X sowie eigener Recheninfrastruktur. Die Erlöse stammen aus Startaufträgen, Abonnements für Internet- und KI-Dienste sowie Werbung, wobei das Geschäft hohe laufende Investitionen in Raketenentwicklung und Rechenzentren erfordert.

Fundamentale Bewertung und Perspektive

Die kommerzielle Raumfahrtindustrie erlebt eine fundamentale Transformation, die maßgeblich von einem einzigen Akteur vorangetrieben wird, der zu Beginn dieses Jahrtausends als visionäres Projekt von Elon Musk unter dem Namen SpaceX gegründet wurde. Mittlerweile hat sich das Unternehmen weit über seine ursprüngliche Rolle als reiner Raketenbauer hinausentwickelt und dominiert als globaler Infrastruktur- und Technologiegigant. Mit dem jüngsten historischen Börsengang an der Nasdaq hat das Schwergewicht der New-Space-Ära finanzielle Rekorde gebrochen. Bei einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar pro Aktie lag die Bewertung bereits bei rund 1,77 Billionen US-Dollar. Nach dem Handelsstart kletterte der Marktwert schnell über die Marke von 2,1 Billionen US-Dollar, was die enorme Euphorie der Anleger widerspiegelt. Diese immense Bewertung basiert jedoch weniger auf aktuellen Bilanzen, da das Unternehmen trotz eines Umsatzes von rund 18,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 aufgrund massiver Investitionen und Kapitalausgaben zuletzt einen Nettoverlust auswies. Vielmehr preist der Markt die zukünftige Monopolstellung und das fundamentale Plattform-Potenzial ein.

Die Marktstellung des Branchenprimus gilt derzeit als nahezu unangreifbar. Das Fundament dieses Erfolgs bildet die revolutionäre Technologie der wiederverwendbaren Trägerraketen, die die Kosten für den Transport von Nutzlast in den Orbit drastisch gesenkt und traditionelle Raumfahrtorganisationen sowie etablierte Rüstungskonzerne technologisch abgehängt haben. Während staatliche Akteure und europäische oder amerikanische Konkurrenten wie die United Launch Alliance oder Arianespace mit Verzögerungen und hohen Kosten kämpfen, wickelt der Marktführer den Löwenanteil der weltweiten Starts ab. Hinzu kommt das hauseigene Satellitennetzwerk, das sich zum eigentlichen wirtschaftlichen Motor entwickelt hat. Mit inzwischen weit über zehn Millionen aktiven Kunden weltweit und einer stetig wachsenden Konstellation im niedrigen Erdorbit steuert das globale Satelliten-Internet bereits rund 60 Prozent der Gesamtumsätze bei. Es transformiert das Geschäftsmodell von unregelmäßigen staatlichen Aufträgen hin zu hochskalierbaren, wiederkehrenden Abonnements.

Die langfristige Perspektive des Konzerns erstreckt sich über die Bereitstellung globaler Konnektivität hinaus auf die Erschließung völlig neuer Märkte. Das nächste große Wachstumspotenzial liegt in der vollständigen Inbetriebnahme des riesigen, vollwiederverwendbaren Transportsystems der nächsten Generation. Dieses System soll nicht nur die Startkosten pro Tonne nochmals um ein Vielfaches senken, sondern auch die ambitionierten Pläne zur Erkundung und Kolonialisierung des Mars sowie tiefgreifende Mondmissionen in Zusammenarbeit mit der NASA ermöglichen. Zudem eröffnen sich durch die enorme Transportkapazität neue Geschäftsfelder wie der Punkt-zu-Punkt-Erdentransport für Fracht und Passagiere sowie die Platzierung noch leistungsfähigerer Satellitenstrukturen. Die Integration von KI-Technologien und die Erschließung eines adressierbaren Gesamtmarktes für Breitband- und Mobilfunkdienste, der auf weit über eine Billion US-Dollar geschätzt wird, untermauern die Fantasie der Investoren, dass hier das Fundament für die Infrastruktur der gesamten zukünftigen Weltraumwirtschaft gelegt wird.

Trotz der glänzenden Aussichten ist die gigantische Bewertung mit erheblichen Risiken verbunden. Das größte technologische Risiko betrifft die Skalierung des neuen Mega-Raksystems, dessen Entwicklung Milliarden verschlingt und dessen zeitnaher, reibungsloser Routinebetrieb für die langfristige Rentabilität zwingend erforderlich ist. Ökonomisch gesehen bleibt das Unternehmen stark von der Bereitschaft der Märkte abhängig, kurzfristige Verluste zugunsten extrem langfristiger Visionen zu tolerieren. Sollte das Wachstum des Satellitennetzwerks stagnieren oder der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer in hart umkämpften Märkten sinken, könnte die Bewertung schnell unter Druck geraten. Darüber hinaus bergen die geopolitische Relevanz der Technologie sowie die zunehmende Abhängigkeit staatlicher Stellen von einer einzigen privaten Entität regulatorische Gefahren. Nationale Sicherheitsbedenken, strengere Auflagen zur Vermeidung von Weltraumschrott und das Klumpenrisiko, das eng mit der Person des exzentrischen Gründers und seinen zahlreichen anderen Großprojekten verknüpft ist, stellen permanente Unwägbarkeiten dar. Dennoch bleibt die fundamentale Position im Orbit auf absehbare Zeit unerreicht, da die Konkurrenz Jahre hinterherhinkt, um die technologische und wirtschaftliche Flughöhe des Branchenführers zu erreichen.

Die ersten Schritte an der Börse

Eine Chart-Analyse ist für diese Aktie freilich noch nicht möglich, geschweige denn sinnvoll. Schließlich wird sie erst seit weniger als zwei Tagen an der Börse gehandelt. Mit knapp 20 Prozent Zugewinn allein am heutigen Montag sind jene Anleger, die bei der Zeichnung (135 Dollar) zum Zug gekommen sind, knapp 50 Prozent im Plus. Besonders die zwei wuchtigen Kerzen in den frühen Abendstunden des Montagshandels zeigen Anzeichen einer vorerst finalen Beschleunigung. Die Chancen auf eine Konsolidierung oder Korrektur stehen dann naturgemäß gut.

Häufig nehmen nach einem starken Aufschlag bei der Erstnotiz die Aktionäre ihre Zeichnungsgewinne mit, ehe der normale Kursverlauf einsetzt. Es ist spekulativ, aber kann durchaus eine spannende Trading-Idee sein, das gegenwärtige Kursniveau für einen Einstieg auf der kurzen Seite zu nutzen.

Ambitionierte Bewertung

Das Unternehmen ist derzeit noch nicht profitabel. Wir kennen dies von anderen Weltunternehmen, wie Amazon oder Tesla, die anfangs auch noch nicht profitabel waren. Ein Engagement in dieser Aktie ist also eine Wette auf eine positive Zukunft. Die Netto-Marge liegt bei minus 26 Prozent, der Verlust je Aktie beträgt -0,38 Dollar.

Fazit

Eine hochspekulative Chance in einer brandneu an der Börse gelisteten Aktie. Die hohe Bewertung und der Kult um die Firmen von Billionär Elon Musk stehen hier im Konflikt miteinander. Es erscheint daher sinnvoll, lediglich eine kleine, spekulative Position einzugehen. Wir haben ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Space-X

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 249,992 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 192 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,77. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN8NZK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 149 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Space-X

Basiswert SpaceX WKN UN8NZK ISIN DE000UN8NZK0 Basispreis 249,992 USD K.O.-Schwelle 249,992 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,77 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

* Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.