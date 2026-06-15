USA und Iran einigen sich auf Kriegsende - Verhaltene Erleichterung

- von Parisa Hafezi ⁠und Yomna Ehab und Maya Gebeily

Dubai/Beirut, 15. Jun (Reuters) - Die Grundsatzeinigung zwischen den USA und dem Iran auf ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung ihres Krieges und zur Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus ist weltweit auf verhaltene Erleichterung gestoßen. Wie andere Staats- und Regierungschefs begrüßte Bundeskanzler Friedrich Merz die Vereinbarung am Montag. "Das Abkommen kann den Weg nun zu einer Erholung auch der Weltwirtschaft und einer Stabilisierung der Region bahnen", sagte der Kanzler ‌in Berlin. An den globalen Finanzmärkten sorgte die Nachricht für Entlastung: Die Ölpreise gaben nach, während die Aktienmärkte zulegten.

US-Präsident Donald Trump hatte die Einigung am Sonntag gegen 17.30 Uhr Washingtoner Zeit (23.30 Uhr MESZ) auf seiner Plattform Truth Social verkündet. Die Absichtserklärung soll am ⁠Freitag in der Schweiz ⁠offiziell unterzeichnet werden. Merz gratulierte Trump und der iranischen Seite zu dem diplomatischen Durchbruch und dankte den Vermittlern Pakistan und Katar. "Die Straße von Hormus muss dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt geöffnet werden", erklärte der Kanzler in Berlin vor seiner Abreise zum G7-Gipfel im französischen Evian. "Weitere Verhandlungen müssen in den nächsten Wochen sicherstellen, dass Iran sein militärisches Nuklearprogramm nachprüfbar und auf Dauer beendet."

Deutschland wolle sich gemeinsam mit Partnern an der Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus beteiligen, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben seien, bekräftigte Merz. Darüber wolle er ‌in Evian mit Trump, den europäischen Partnern und den Staaten der Region beraten. Der ‌Gruppe der sieben führenden westlichen Industrieländer (G7) gehören neben den USA und Deutschland zudem Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan an.

"SCHRECKLICH FÜR ISRAEL"

Zentrale Streitfrage in der Vereinbarung bleibt jedoch die Lage im Libanon. Das Abkommen sieht eine Einstellung der Feindseligkeiten an allen Fronten vor, was zudem das Nachbarland einschließt. Der Iran ⁠betonte, dass der Libanon ein integraler Bestandteil der Vereinbarung sei. Israel war an den Verhandlungen jedoch nicht beteiligt. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz ‌erklärte, das Militär werde auf unbestimmte Zeit in den besetzten Gebieten im ⁠Südlibanon bleiben, um Bedrohungen abzuwehren.

In israelischen Regierungskreisen wurde das Abkommen Insidern zufolge als "schrecklich für Israel" bewertet. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon begrüßte die Einigung, machte die Einhaltung einer Waffenruhe jedoch vom Verhalten Israels abhängig. Nach der Ankündigung des Abkommens ging die Intensität der israelischen Angriffe im Libanon Sicherheitskreisen zufolge deutlich zurück.

UNKLARHEIT ÜBER STRASSE VON HORMUS

Trump erklärte, er habe ein ‌Ende der US-Blockade iranischer Häfen angeordnet. Die Schifffahrt laufe wieder an. Frankreichs ⁠Präsident Emmanuel Macron stellte am Montag eine Mission unter Führung ⁠Frankreichs und Großbritanniens in Aussicht, um die Wiedereröffnung der Seestraße zu unterstützen. Zudem könnten sich die Niederlande und Italien daran beteiligen. US-Vizepräsident JD Vance äußerte die Erwartung, dass die Straße von Hormus langfristig gebührenfrei passierbar sein werde. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete dagegen unter Berufung auf einen Insider, der Entwurf sehe eine Kontrolle des Schiffsverkehrs durch den Iran und den Oman vor. Teheran wolle die freie Durchfahrt zunächst für 60 Tage gewähren und danach Gebühren erheben.

Der Konflikt war im Februar nach gemeinsamen Angriffen der USA und Israels auf den Iran eskaliert. Seitdem wurden Tausende Menschen getötet, zudem gerieten die Energiemärkte unter Druck. Für Trump war der Krieg vor den US-Kongresswahlen im November wegen der gestiegenen Benzinpreise zunehmend zu einer politischen Belastung geworden. Er steht jedoch im eigenen Lager unter Druck, eine ⁠vollständige Einstellung des iranischen Atomprogramms zu fordern. In seiner ersten Amtszeit hatte Trump das Atomabkommen von 2015 einseitig aufgekündigt, woraufhin der Iran seine Urananreicherung massiv hochgefahren hatte.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Lincoln Feast, Joseph Ax, Alexandra Hudson, Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)