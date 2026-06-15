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HSBC Continental Europe S.A., Germany

Warum Gold und Silber immer billiger werden - ntv Zertifikate 12.06.2026

HSBC · Uhr
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#Gold und #Silber haben seit dem Erreichen der letzten Rekordpreise deutlich an Wert verloren. Dafür gibt es nicht nur einen einzelnen Auslöser, sondern gleich eine Reihe verschiedenster Gründe. Wie die Rückgänge einzuordnen sind und worauf Anleger jetzt achten sollten, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.

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