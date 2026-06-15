Zwölf Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Missouri

Reuters · Uhr
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14. ⁠Jun (Reuters) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im US-Bundesstaat Missouri sind am Sonntag zwölf Menschen ums Leben ‌gekommen. Unter den Opfern seien elf Fallschirmspringer und der Pilot, ⁠teilte ⁠der Katastrophenschutz des Bezirks Bates County mit. Die Maschine sei kurz nach dem Start vom Butler Memorial Airport ‌verunglückt, sagte Sheriff Chad ‌Anderson. Der Flughafen liegt etwa 100 Kilometer südlich von ⁠Kansas City.

Die Behörden gingen von einem ‌Unfall aus, ⁠erklärte Anderson weiter. Angehörige der Opfer hätten den Absturz mitangesehen. Vertreter der US-Luftfahrtbehörde FAA ‌seien ⁠am Unfallort, Ermittler der ⁠Verkehrssicherheitsbehörde NTSB seien auf dem Weg. Die Identifizierung der Opfer dauere an.

(Bericht von Gnaneshwar Rajan; geschrieben von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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