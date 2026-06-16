Das Wichtigste in Kürze 4 % Zinsen p. a. aufs Tagesgeld für 6 Monate

Gültig für Guthaben bis 250.000 €

Zusätzlich 120 € Kontowechsel-Prämie möglich

Kostenloses Girokonto als Voraussetzung

Tagesgeld bleibt jederzeit verfügbar

Gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland

4 % Zinsen für 6 Monate aufs Tagesgeld

Mit aktuell 4 % Zinsen p. a. für 6 Monate bietet die norisbank* eines der attraktivsten Tagesgeld-Angebote für Neukunden. Der Sonderzins gilt für Guthaben bis 250.000 € und wird für volle sechs Monate garantiert. Danach fällt die Verzinsung auf den dann gültigen Standardzins zurück, der aktuell bei 0,75 % p. a. liegt.

Anders als beim Festgeld bleibt das angelegte Geld jederzeit verfügbar. Sparer profitieren damit von einem hohen Zinssatz, ohne sich langfristig binden zu müssen.

So sicherst du dir die 120 € Prämie

Das Tagesgeld-Angebot ist an die Eröffnung eines kostenlosen norisbank Girokontos* gekoppelt. Wer zusätzlich den digitalen Kontowechsel-Service nutzt und mindestens drei Zahlungspartner über die neue Bankverbindung informiert, kann sich eine Prämie von 120 € sichern.

Als Zahlungspartner zählen beispielsweise Arbeitgeber, Vermieter, Stromanbieter, Mobilfunkanbieter oder andere regelmäßige Lastschrift- und Geldeingangspartner. Die Prämie wird zusätzlich zum Tagesgeldzins gezahlt und macht das Angebot insbesondere für wechselbereite Neukunden interessant.

Für wen lohnt sich das Angebot?

Die Aktion richtet sich vor allem an Sparer, die aktuell größere Geldbeträge flexibel parken möchten und gleichzeitig offen für einen Kontowechsel sind. Durch die Kombination aus 4 % Tagesgeldzins und 120 € Bonus kann die Gesamtrendite insbesondere bei mittleren Anlagebeträgen deutlich steigen.

Weniger attraktiv ist das Angebot dagegen für Anleger, die ausschließlich ein Tagesgeldkonto suchen und kein zusätzliches Girokonto eröffnen möchten. Zudem sollten Kunden den Anschlusszins nach Ablauf der sechsmonatigen Zinsgarantie im Blick behalten.

Wie sicher ist das norisbank Tagesgeld?

Die norisbank* gehört zur Deutschen Bank und unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung. Guthaben sind damit bis zu 100.000 € pro Kunde geschützt. Darüber hinaus ist die Bank dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds deutscher Banken angeschlossen.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Tagesgeld oder Festgeld?

Wer sein Geld jederzeit verfügbar halten möchte, fährt mit Tagesgeld in der Regel besser. Der große Vorteil: Das Guthaben kann jederzeit ohne Kündigungsfrist abgerufen werden. Dafür können sich die Zinsen nach Ablauf einer Aktionsphase verändern.

Festgeld eignet sich dagegen eher für Anleger, die auf ihr Geld für einen festgelegten Zeitraum verzichten können und sich einen Zinssatz über die gesamte Laufzeit sichern möchten. Ein attraktives Festgeld-Angebot gibt es für Sparerinnen und Sparer aktuell bei Raisin.

Weitere Tagesgeld-Angebote vergleichen

Die norisbank* gehört aktuell zu den attraktivsten Tagesgeld-Angeboten für Neukunden. Dennoch lohnt sich ein Blick auf weitere Anbieter. Im Tagesgeld-Vergleich von onvista lassen sich Zinsen, Laufzeiten, Einlagensicherung und weitere Konditionen übersichtlich gegenüberstellen.

Fazit

Mit 4 % Zinsen p. a. für 6 Monate gehört das norisbank Tagesgeld* aktuell zu den stärksten Angeboten auf dem deutschen Markt. Besonders attraktiv wird die Aktion durch die zusätzliche 120-€-Prämie, die sich über den Kontowechsel-Service sichern lässt.

Wer ohnehin über einen Kontowechsel nachdenkt oder ein neues Girokonto sucht, erhält hier ein interessantes Gesamtpaket aus Tagesgeld, Girokonto und Bonuszahlung. Anleger sollten allerdings beachten, dass die hohen Zinsen zeitlich begrenzt sind und nach Ablauf der Zinsgarantie aktuell wieder auf 0,75 % p. a. sinken. Für Zinsjäger kann sich deshalb ein späterer Vergleich mit anderen Tagesgeld-Angeboten lohnen.

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").