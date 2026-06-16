Abnehmpräparate dämpfen Fast-Food-Hunger - Pizza Hut wird verkauft

16. Jun (Reuters) - ⁠Yum Brands verkauft seine Restaurantkette Pizza Hut und reagiert damit auf den harten Wettbewerb auf dem Fast-Food-Markt. Der US-Konzern streicht insgesamt 2,7 Milliarden Dollar ein, wie das ‌Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Geschäft in China geht für 1,2 Milliarden Dollar an Yum China, den ⁠Rest übernimmt ⁠die Beteiligungsgesellschaft LongRange Capital für 1,5 Milliarden Dollar. "Diese Transaktionen ermöglichen es Yum, sich stärker auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren", sagte Yum-Brands-Chef Chris Turner. Dem Konzern verbleiben nach dem Verkauf noch die Ketten Taco Bell ‌und KFC. Die Aktie von Yum ‌Brands legte vorbörslich um etwa ein Prozent zu.

Pizza Hut hatte zuletzt mit einer schwindenden Nachfrage zu kämpfen. Neben der ⁠Inflation und gestiegenen Rohstoffkosten macht der Branche der zunehmende ‌Einsatz von Abnehmspritzen zu ⁠schaffen, da deren Nutzer vermehrt zu gesünderen Lebensmitteln greifen. Im vergangenen Jahr hatte Yum Brands angekündigt, strategische Optionen für die Kette zu prüfen, nachdem ‌der Umsatz mehrere Quartale ⁠in Folge geschrumpft war. Pizza ⁠Hut steuerte im Jahr 2025 rund zwölf Prozent zum Gesamtumsatz von Yum Brands bei.

Die Kette war 1977 von PepsiCo übernommen und 1997 zusammen mit KFC und Taco Bell abgespalten worden. Daraus entstand im Jahr 2002 Yum Brands.

(Bericht von Neil J Kanatt und Koyena Das, geschrieben von Philipp Krach. Redigiert von ⁠Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)