Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA befürchtet

EDWARDS (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Bombers vom Typ B-52 mit acht Besatzungsmitgliedern an Bord rechnet das US-Militär nicht mit Überlebenden. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start, teilte der Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien mit./jcf/DP/zb