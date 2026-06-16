AKTIE IM FOKUS: Porsche AG dreht nach Jahreshoch - Barclays sieht Aktie neutral

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-MobilitätLuxusgüter
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Porsche AG haben am Dienstagmorgen mit 50,66 Euro zunächst einen weiteren Höchststand seit dem Frühjahr 2025 erreicht. Nach insgesamt 42 Prozent Erholung vom Jahrestief im März drehten die Papiere der Zuffenhausener zuletzt aber ins Minus. Auf Tagessicht verlieren sie bei rund 49 Euro zuletzt etwa anderthalb Prozent.

Die Kursbewegung passt gut zur Argumentation des Experten Henning Cosman von Barclays. Er hatte die Papiere beim neuen Kursziel von 50 Euro auf "Equal Weight" hochgestuft. Cosman hält die Aktienbewertung für sehr üppig, sieht allerdings auch keine Belastungsfaktoren mehr.

Cosman kappte zwar erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, sieht sich aber für 2028 auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Auf diesem Jahr liege das Augenmerk am Markt.

Der Experte erinnerte an den zuletzt enorm guten Lauf der Aktien, mit dem sie den Autosektor klar in den Schatten gestellt hatten. Mitverantwortlich dafür waren im Juni Kaufempfehlungen von Goldman Sachs und der UBS. Bis zu deren Kurszielen von 59 und 60 Euro ist noch deutlich Luft nach oben./ag/jha/

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