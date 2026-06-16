Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx bleibt unter Rekord vom Vortag

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag erneut zugelegt. Weiterhin erfreute die Anleger die Aussicht auf die am Freitag anstehende Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges. Allerdings verfehlte der Leitindex der Eurozone knapp ein erneutes Rekordhoch. Am Ende stand ein Plus von 0,45 Prozent auf 6.257,42 Punkte zu Buche.

Der Schweizer SMI stieg um 0,32 Prozent auf 13.761,53 Punkte. Er hatte am Montag nur ein knappes Plus ins Ziel gerettet. Der britische FTSE 100 , der zu Wochenbeginn mit einem Verlust aus dem Handel gegangen war, gewann nun 0,61 Prozent auf 10.494,21 Punkte./la/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
EURO STOXX 50

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannendheute, 13:20 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen