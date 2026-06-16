Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt im Kontakt zu 25.000 Punkten

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt am Dienstag in Reichweite der 25.000-Punkte-Marke. Nach dem positiven Wochenstart wegen des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zum Ende des Krieges legte der Leitindex im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 24.923 Punkte zu. Der MDax mit den mittelgroßen Werten gewann 0,25 Prozent auf 32.666 Zähler.

Zu Wochenbeginn war der Dax nur zeitweise über die 25.000 Punkte gestiegen. Darüber hatten die Anschlusskäufe gefehlt, nachdem die Märkte in der Aussicht auf einen Deal auch schon am Freitag angezogen hatten. Der LBBW-Experte Rolf Schäffer sieht darin einen "diplomatischen Erfolg auf Bewährung", betonte aber auch, dass noch kein Schlussstrich unter den Konflikt gemacht werden könne.

Bei Anlegern rückt nun der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch in den Fokus, gefolgt vom großen Verfall an den Terminbörsen am Freitag. "Die Notenbanker rund um den neuen Fed-Chef (Kevin) Warsh werden sich wohl in Zurückhaltung üben und damit den Markterwartungen entsprechen", kommentierten die Helaba-Experten. Die Erwartung zeitnah steigender Zinsen habe sich mit den sinkenden Ölpreisen der letzten Tage zurückgebildet./tih/jha/

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