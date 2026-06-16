AKTIEN IM FOKUS: Brenntag am Dax-Ende - Deutsche Bank setzt auf IMCD und Azelis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer skeptischeren Einschätzung der Deutschen Bank sind die Aktien von Brenntag am Dienstagmorgen um 2 Prozent auf 54,88 Euro gefallen. Dann versuchten sich die Papiere des Chemikalienhändlers zunächst an der zuletzt umkämpften exponentiellen 200-Tage-Linie zu stabilisieren.

Der Deutsche-Bank-Experte Tristan Lamotte sieht angesichts des Entspannungsweges aus dem Nahost-Krieg das Risiko einer Normalisierung der Sonderkonjunktur für die Branche. Diesbezüglich hatte er bisher vor allem auf Brenntag gesetzt. Entsprechend sieht er nun die Konkurrenz namens IMCD und Azelis im Vorteil, deren Chemikalienpreise während des Kriegs weniger angezogen hätten und nun auch weniger korrigieren dürften.

Brenntag hatten sich nach dem Kriegs-Tief Anfang März bis Anfang Mai um 45 Prozent erholt, waren zuletzt aber bereits wieder deutlich zurückgekommen. Lamotte signalisiert mit seinem Kursziel von 57 Euro allerdings kaum frisches Potenzial.

Anders sieht es bei IMCD und Azelis mit Kurszielen von 122 Euro und 14,20 Euro aus, die jeweils neue Jahreshöchststände versprechen. Hier votiert Lamotte weiter mit "Buy", während er Brenntag auf "Hold" abstufte. Doch auch IMCD und Azelis geben am Dienstagmorgen zunächst etwas nach./ag/ajx/stk